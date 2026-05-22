Чарльз Баркли о критике «Тандер» за жесткую игру против Вембаньямы: «Народ, вы даже не знаете, что такое жесткая игра»

Чарльз Баркли поддержал стиль игры «Оклахомы» в финале Запада.

Член Зала славы Чарльз Баркли не видит ничего зазорного в агрессивном настрое игроков «Тандер» против лидера «Сперс» Виктора Вембаньямы в финале Западной конференции.

«Чуваки, которые у себя дома и по телевизору обсуждают, что «Оклахома» применила физическую силу к Вемби. Ребята, остановитесь, хватит. Меня целовали и покрепче… Ничего запредельного там не было.

Народ, вы даже не знаете, что такое жесткая игра. Вам лучше заткнуться», – заявил Баркли в эфире Inside The NBA.