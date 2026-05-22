  Чарльз Баркли о критике «Тандер» за жесткую игру против Вембаньямы: «Народ, вы даже не знаете, что такое жесткая игра»
Чарльз Баркли о критике «Тандер» за жесткую игру против Вембаньямы: «Народ, вы даже не знаете, что такое жесткая игра»

Чарльз Баркли поддержал стиль игры «Оклахомы» в финале Запада.

Член Зала славы Чарльз Баркли не видит ничего зазорного в агрессивном настрое игроков «Тандер» против лидера «Сперс» Виктора Вембаньямы в финале Западной конференции.

«Чуваки, которые у себя дома и по телевизору обсуждают, что «Оклахома» применила физическую силу к Вемби. Ребята, остановитесь, хватит. Меня целовали и покрепче… Ничего запредельного там не было.

Народ, вы даже не знаете, что такое жесткая игра. Вам лучше заткнуться», – заявил Баркли в эфире Inside The NBA.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Full Court Pass
Лол, Тандер не любят не за жесткую игру против Вемби, их не любят за одностороннее судейство в целом, это немного другое, вчера Сан Антонио лишился всех челленджей к середине второй четверти, оба кстати выиграл, поэтому в концовке ничего не мог исправить, когда им свистели спорные потери, про отсутствие технарей за то, что хватали за голову Касла, за удар по Вемби от Дорта после свистка, за то, что судья при 97-99 прямо на спорном не увидел, что Каслу тупо по кисте ударили, вместо мяча и ещё с 10+ случаев.
Это глупая подмена нарратива.
Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Надо, кстати, как в волейболе - выиграл челлендж, он сохраняется - проиграл, потерял + таймаут тоже.
Кручу-верчу, ковырять везде хочу
а то что Касл перед тем как его по кисти ударили держался за бицепс МакКейна пропустим? В нарратив не входит?))
Ну, понятно, антикриз от НБА пошел. И если судьи отсудили первую игру нормально, то никто и слова и сказал. Никто не против жёсткой игры, но должна быть хоть какая то последовательность. Вы находите у Вембы фолы, когда он чисто блокирует, Спёрс теряют челленджи, и закрываете глаза на "защиту" Хартенштайна. Почему не пересматривали момент с Каслом? Где кстати разбор ошибок судей от лиги?

Честно, даже ГСВ с их заслонами Богута и грязью Грина, так не бесили, как этот произвол в пользу ОКС. Начинаешь и правда думать, что все дело в том, что главный по судьям в НБА Альберт Сандерс фанат Оклахомы со стажем, по другому невозможно объяснить, почему эту колхозную и никому не интересную команду тянут в финал всеми силами второй год подряд.
inqvizitor
Комментарий скрыт
Я не против жёсткой игры. Претензия к последовательности решений и к однобокой трактовке. За картиное падение Айзеи Джо фол свистят Барнсу и отнимают 3 очка, забитые Шэмпени, а за дёргание волос Касла на глазах арбитра не следует никаких санкций против Хартенштайна. И это далеко не единственные примеры.
Эксперты хвалят Хартенштайна за отличную игру про Вембаньямы в защите, но у него в начале 3-й четверти уже было 4 фола, и он с этими 4-мя фолами доехал до конца матча. Ему позже не дают фол и за дёргание волос Касла, и за ещё несколько эпизодов против Вембаньямы. Если бы судьи не закрывали глаза на эти эпизоды, то Айзея не доиграл бы матч, следовательно не было бы спасительных подборов в атаке от Хартенштайна в 4-й четверти.
И я понимаю, почему поднимается этот шум. Сан-Антонио давит на лигу и судей, чтоб в следующих играх работа арбитров была последовательной и несторонней.
vakhtanginho
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Как только заходит разговор о флэгранах ОКС тут же мы слышим "АДЕКВАТНЕЙШЕЕ", а у Вити пару голтендингов пропустили. Ладно бы ещё фаны Минки локоток вспоминали, но это... фейспалм.
Ну не об же речь.
Не к жесткости претензия.
Речь о том, чтобы давали играть ОДИНАКОВО в обе стороны. Если одним можно жестить, то и другим разрешайте
Сэр, подогнал бы нарезки из 90х в студию? А то трындёж один.
Помню червяк так с Мэлоуном играл, но там и технари прилетали.
Помню червяк так с Мэлоуном играл, но там и технари прилетали.
Вот кстати да, Уилт мог так говорить, не на все игры видео осталось, но у Баркли все оцифровано уже )
Чак в этот раз слил. Дело не в жесткости. И даже не в том, чтобы судили одинаково в обе стороны (это очевидно). Дело в том, что игроки Оклы - крысы! Это факт. Франкенштейн в крысу хватает за руку ВСЕГДА. Это не жесткая игра - это подлый приемчик, за который на площадке он бы получил по хлебалу сразу же. Поехали дальше по их составу. Холмгрен - тоже крыса. Вроде бы, был относительно приличной девочкой, но посмотрите на момент, когда пробивается штрафной, и он Вебми спецом наступает на ногу и хватает за руку. Это холл оф фейм крыса! На уровне сознательного нанесения травмы. Дальше кто? Дорт! Тут даже говорить не о чем - суперкрыса, которая играет всегда жестко и подло, но при этом флопит, как самка маленькой собаки.
Карузо. Тоже все очевидно - не буду стирать кнопки на клаве зря)
Двухкратный МВП - ну, он в защите не очень старается, поэтому сходу не вспомню. Добавьте, кто помнит.
smartass
Дорт элитный крысюк )
А остальные либо больше жесткие, а не грубые, либо еще нечасто были замечены в таком.
То есть Франкенштейн, хватающий за руку всех и вся, толкающий в спину и т.п. - не крыса?
Ты видел момент Чета при штрафном? Уже за это он крыса навсегда.
Карузо - холл оф фейм крыса.
То есть все их ключевые игроки - крысы.
Игроки ТОГО Детройта ( и не только) сейчас смотрят на это всё , и думают : « Из-за чего столько шума сейчас ???» 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
Ты реально не понимаешь, в чем нюанс, или придуриваешься?
Так вы уже определитесь с нюансами !!!🤯
Только Вембас заехал Риду локтем - «сволочь , дисквал на всю серию».
Окла жестко играет - «твари, колхозный рынок».
А о судействе Баркли и не упоминал вроде …
Так пожалуйста, не свистите ШГА, да и никому микрокасания от защитников )
Так пожалуйста, не свистите ШГА, да и никому микрокасания от защитников )
Это как? Чем ШГА хуже Дончича?
а много то свистели ему в прошлой игре, когда Касл в КАЖДОМ владении обнимал его не на мяче? И не только он
Молодец, Чак. Этой лиге кексиков явно не помешает немного контактного баскетбола
Молодец, Чак. Этой лиге кексиков явно не помешает немного контактного баскетбола
А все только ‘за’, надеюсь это в обе стороны работает
Комментарий скрыт
Ок, сразу оговорюсь - не фанат Оклы !!!
В прошлогоднем финале Инди нашли , что противопоставить и Окле, и благосклонности судей ???
Что? Если бы не судьи, Индиана взяла бы 6ю )
Так Инди и взяли 6ю - 108 : 91 !!!🤯
