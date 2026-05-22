Чарльз Баркли о критике «Тандер» за жесткую игру против Вембаньямы: «Народ, вы даже не знаете, что такое жесткая игра»
Чарльз Баркли поддержал стиль игры «Оклахомы» в финале Запада.
Член Зала славы Чарльз Баркли не видит ничего зазорного в агрессивном настрое игроков «Тандер» против лидера «Сперс» Виктора Вембаньямы в финале Западной конференции.
«Чуваки, которые у себя дома и по телевизору обсуждают, что «Оклахома» применила физическую силу к Вемби. Ребята, остановитесь, хватит. Меня целовали и покрепче… Ничего запредельного там не было.
Народ, вы даже не знаете, что такое жесткая игра. Вам лучше заткнуться», – заявил Баркли в эфире Inside The NBA.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Full Court Pass
Это глупая подмена нарратива.
Честно, даже ГСВ с их заслонами Богута и грязью Грина, так не бесили, как этот произвол в пользу ОКС. Начинаешь и правда думать, что все дело в том, что главный по судьям в НБА Альберт Сандерс фанат Оклахомы со стажем, по другому невозможно объяснить, почему эту колхозную и никому не интересную команду тянут в финал всеми силами второй год подряд.
Эксперты хвалят Хартенштайна за отличную игру про Вембаньямы в защите, но у него в начале 3-й четверти уже было 4 фола, и он с этими 4-мя фолами доехал до конца матча. Ему позже не дают фол и за дёргание волос Касла, и за ещё несколько эпизодов против Вембаньямы. Если бы судьи не закрывали глаза на эти эпизоды, то Айзея не доиграл бы матч, следовательно не было бы спасительных подборов в атаке от Хартенштайна в 4-й четверти.
И я понимаю, почему поднимается этот шум. Сан-Антонио давит на лигу и судей, чтоб в следующих играх работа арбитров была последовательной и несторонней.
Не к жесткости претензия.
Речь о том, чтобы давали играть ОДИНАКОВО в обе стороны. Если одним можно жестить, то и другим разрешайте
Помню червяк так с Мэлоуном играл, но там и технари прилетали.
Карузо. Тоже все очевидно - не буду стирать кнопки на клаве зря)
Двухкратный МВП - ну, он в защите не очень старается, поэтому сходу не вспомню. Добавьте, кто помнит.
А остальные либо больше жесткие, а не грубые, либо еще нечасто были замечены в таком.
Ты видел момент Чета при штрафном? Уже за это он крыса навсегда.
Карузо - холл оф фейм крыса.
То есть все их ключевые игроки - крысы.
Только Вембас заехал Риду локтем - «сволочь , дисквал на всю серию».
Окла жестко играет - «твари, колхозный рынок».
А о судействе Баркли и не упоминал вроде …
В прошлогоднем финале Инди нашли , что противопоставить и Окле, и благосклонности судей ???