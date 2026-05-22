«Сердце так и колотится, вот-вот из груди выпрыгнет!» Митчелл Робинсон проверил пульс Джарретта Аллена во время матча

Робинсон проверил сердцебиение Аллена во время игры.

В одном из моментов второй игры против «Кливленда » центровой «Нью-Йорка » Митчелл Робинсон заметил учащенный пульс центрового «Кэвс» Джарретта Аллена .

«Сердце так и колотится, вот-вот из груди выпрыгнет!» – сказал игрок «Никс».

По итогам встречи, которую выиграли «Кэвальерс» (109:93), Аллен оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов. На счету Робинсона 4 очка и 4 подбора.