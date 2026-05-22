Владелец «Кэвз» Гилберт о 0-2 в серии: «Где-то мы это уже видели. Отыграемся дома, как делали это дважды»

Владелец «Кливленда» отреагировал на неудачный старт в финале конференции.

Владелец «Кавальерс» Дэн Гилберт призвал поклонников клуба не унывать после второго подряд поражения на старте серии с «Никс» (0-2).

«Где-то мы это уже видели, не так ли? Очевидно, что это не то, чего мы хотели, но мы уже дважды справлялись в подобной ситуации. Возвращаемся домой, побеждаем два раза, после чего серия сводится к трем матчам. Мы забирали шестой и седьмой.

Продолжаем верить. Покажем им!» – написал Гилберт в соцсетях.

В плей-офф-2026 «Кливленд» побеждал «Торонто» и «Детройт» в семиматчевых сериях.