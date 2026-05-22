  • Владелец «Кэвз» Гилберт о 0-2 в серии: «Где-то мы это уже видели. Отыграемся дома, как делали это дважды»
Владелец «Кливленда» отреагировал на неудачный старт в финале конференции.

Владелец «Кавальерс» Дэн Гилберт призвал поклонников клуба не унывать после второго подряд поражения на старте серии с «Никс» (0-2).

«Где-то мы это уже видели, не так ли? Очевидно, что это не то, чего мы хотели, но мы уже дважды справлялись в подобной ситуации. Возвращаемся домой, побеждаем два раза, после чего серия сводится к трем матчам. Мы забирали шестой и седьмой.

Продолжаем верить. Покажем им!» – написал Гилберт в соцсетях.

В плей-офф-2026 «Кливленд» побеждал «Торонто» и «Детройт» в семиматчевых сериях.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэна Гилберта
Если будет 1-3 он скажет мы это уже видели не так ли? Мы чемпионы
НЙ - это голодные волки, которые уже почувствовали вашу кровь. это не щеночки из Мичигана из Канады. Сливленду крышка
Чето мне подсказывает, что с Никс такое не прокатит. Особенно имея в составе одного бородатого джентльмена, который сливался и в менее сложных ситуациях. Тем не менее я болею за интригу, поэтому удачи Кливленду
так ли был плох Харден сегодня?
Не плох, но и не хорош. Средняя игра
Дело то в не 0-2. А в том что маячила уверенная победа в 1 игре. И я убежден, что во второй не было бы таких ужасных 39% от Кавс, забери они 1 матч даже на +10.
Есть ощущение что Кэвс в 1 игре уже проиграли всю серию, а вторая добивочная )) такая лютая дизмораль.. Не знаю как они возвращаться собираются, особенно при условии что ни у Хардена, ни у Митчелла игра особо не пошла. И всё как и говорили перед началом серии, защищаться против NY особо некому.
