«Ты любитель корочки?» Джош Харт принес коробку с пиццей на пресс-конференцию
Харт захватил пиццу на пресс-конференцию.
Форвард «Нью-Йорка» Джош Харт решил отметить победу над «Кливлендом» (109:93) во второй игре серии с помощью пиццы и принес ее на пресс-конференцию.
«Ты любитель корочки?» – спросил форвард у своего одноклубника Карла-Энтони Таунса.
Харт заслужил пиццу, став самым результативным игроком «Никс» (26 очков).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Нью-Йорка»
