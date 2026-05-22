«Ты любитель корочки?» Джош Харт принес коробку с пиццей на пресс-конференцию

Харт захватил пиццу на пресс-конференцию.

Форвард «Нью-Йорка » Джош Харт решил отметить победу над «Кливлендом » (109:93) во второй игре серии с помощью пиццы и принес ее на пресс-конференцию.

«Ты любитель корочки?» – спросил форвард у своего одноклубника Карла-Энтони Таунса.

Харт заслужил пиццу, став самым результативным игроком «Никс» (26 очков).