«Лейкерс» могут предложить «Бакс» драфт-компенсацию за Янниса Адетокумбо (Чарания)

«Лейкерс» могут побороться за Янниса – названы активы калифорнийцев в сделке.

«Лейкерс» этим летом готовы побороться за суперзвезду «Милуоки» Янниса Адетокумбо.

Как рассказал инсайдер Шэмс Чарания, калифорнийцы могут предложить «Бакс» в качестве компенсации 25-й выбор на драфте этого года, два незащищенных выбора в первом раунде в 2031 и 2033 годах, а также варианты обмена выборами в будушем.

Отмечается, что на стороне «озерников» также гибкость в рамках потолка зарплат.

31-летний Адетокумбо имеет контракт на следующий сезон на 58,5 миллионов долларов, а также опцию продления еще на год на сумму 62,8 миллиона.