«Лейкерс» могут предложить «Бакс» драфт-компенсацию за Янниса Адетокумбо (Чарания)
«Лейкерс» могут побороться за Янниса – названы активы калифорнийцев в сделке.
«Лейкерс» этим летом готовы побороться за суперзвезду «Милуоки» Янниса Адетокумбо.
Как рассказал инсайдер Шэмс Чарания, калифорнийцы могут предложить «Бакс» в качестве компенсации 25-й выбор на драфте этого года, два незащищенных выбора в первом раунде в 2031 и 2033 годах, а также варианты обмена выборами в будушем.
Отмечается, что на стороне «озерников» также гибкость в рамках потолка зарплат.
31-летний Адетокумбо имеет контракт на следующий сезон на 58,5 миллионов долларов, а также опцию продления еще на год на сумму 62,8 миллиона.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Rich Eisen Show
У вас уже есть два боллхендера и вы хотите добавить к ним звезду полностью зависимую от мяча без трехочкового. Что теперь будет дела Лука, стоять в углу и ждать скидку после прохода? Лука без мяча бесполезен, Яннис без мяча тоже сильно теряет в полезности. Они просто несовместимы и это нормально, не нужно пытаться подобно сороке ухватить все, что блестит. И это я еще молчу, что они уже не бьются по таймлайнам с Лукой и по факту это получится скорее усиление лазарета.
Нужно пытаться выменять/подписать центра и 1-2 вингов с трешкой. ВСЕ.
Не надо изобретать велосипед, ПЕЛИНКА!!!