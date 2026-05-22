«Лейкерс» могут предложить «Бакс» драфт-компенсацию за Янниса Адетокумбо (Чарания)

«Лейкерс» могут побороться за Янниса – названы активы калифорнийцев в сделке.

«Лейкерс» этим летом готовы побороться за суперзвезду «Милуоки» Янниса Адетокумбо.

Как рассказал инсайдер Шэмс Чарания, калифорнийцы могут предложить «Бакс» в качестве компенсации 25-й выбор на драфте этого года, два незащищенных выбора в первом раунде в 2031 и 2033 годах, а также варианты обмена выборами в будушем.

Отмечается, что на стороне «озерников» также гибкость в рамках потолка зарплат.

31-летний Адетокумбо имеет контракт на следующий сезон на 58,5 миллионов долларов, а также опцию продления еще на год на сумму 62,8 миллиона.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Rich Eisen Show
Комментарии

Ну какая же тупость!

У вас уже есть два боллхендера и вы хотите добавить к ним звезду полностью зависимую от мяча без трехочкового. Что теперь будет дела Лука, стоять в углу и ждать скидку после прохода? Лука без мяча бесполезен, Яннис без мяча тоже сильно теряет в полезности. Они просто несовместимы и это нормально, не нужно пытаться подобно сороке ухватить все, что блестит. И это я еще молчу, что они уже не бьются по таймлайнам с Лукой и по факту это получится скорее усиление лазарета.

Нужно пытаться выменять/подписать центра и 1-2 вингов с трешкой. ВСЕ.

Не надо изобретать велосипед, ПЕЛИНКА!!!
Ну если цель - не взять титул, а просто хайповать, то почему бы и нет.
Пелинка не берет центров
А чего не предложить то? Попытка не пытка. С Дончичем же прокатило...
Сам Яннис не хочет на западное побережье, к чему эти разговоры
дней "не упоминать Лейкерс"=0
Согласен полностью, с такого Востока только дурачёк уедет. Ему в Никс или Кавс надо форсить.
Драфт-компенсацию и Дончича
Не не не, не надо, Яннис с Лукой не очень сочетаются. Пожалуйста, Пелинка не городи хрень. Пожалуйста, Милуоки, не ведеитесь на чай от Пелинки, возьмите вариант с Майами (в самом деле там все повкуснее выглядит, нежели от Лейкерс).
Как это всё можно совместить в одном ген. менеджере ??? Нужно быть математиком, экономистом, психологом, политологом и немного Кассандрой, чтобы тебя не проклинали всю оставшуюся жизнь. Еще, наверное, неплохо УФОлогом и сексологом.
Так зряплату ещё уравнивать надо. Ривза только если по сайн-н-трейду с кем-то впридачу. И то не слишком понятно, с кем (не Бронни же;), у бОльшей половины команды контракты закончились.
У ЛАЛ платежка полупустая летом. Не надо ничего уравнивать.
Они это сделают, это в их стиле. Главное звезд побольше а там пусть Редик разруливает как хош. А то что защиты нет, так не беда, это ж ЛАЛ, мы забьем вам сколько захотим, вы сколько сможете. Шоу продолжается
Ах, да... Там же еще "бедный Реддик"
Давайте честно, все эти разговоры о Яннисе и Леброне сейчас на фоне оклы и сперс выглядят как попытка представить Викторию Боню политическим деятелем. Ну, переидут и переидут, глобально в раскладе сил ничего не меняется
А защищаться будут Ривз и Хачимура...Столпы обороны.
... Рича Пола достаточно.
