Майк Браун: «22 штрафных против 6 во второй половине – это довольно большая разница. Может быть, мы фолили, а «Кэвс» – нет. Я не знаю»
Браун прокомментировал разницу по штрафным броскам.
После победы над «Кливлендом» во второй игре серии (109:93, 2-0) главный тренер «Нью-Йорка» Майк Браун отметил разницу в количестве штрафных бросков.
«Я не знаю, что делать со штрафными. 22 против 6 во второй половине – это довольно большая разница. Мне нужно пересмотреть запись. Может быть, мы фолим... Может быть, мы фолили, а они – нет. Я не знаю», – сказал тренер.
По итогам матча «Никс» исполнили 14 штрафных, в то время как у «Кэвс» их было 32.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Майка Брауна
