Майк Браун: «22 штрафных против 6 во второй половине – это довольно большая разница. Может быть, мы фолили, а «Кэвс» – нет. Я не знаю»

Браун прокомментировал разницу по штрафным броскам.

После победы над «Кливлендом » во второй игре серии (109:93, 2-0) главный тренер «Нью-Йорка » Майк Браун отметил разницу в количестве штрафных бросков.

«Я не знаю, что делать со штрафными. 22 против 6 во второй половине – это довольно большая разница. Мне нужно пересмотреть запись. Может быть, мы фолим... Может быть, мы фолили, а они – нет. Я не знаю», – сказал тренер.

По итогам матча «Никс» исполнили 14 штрафных, в то время как у «Кэвс» их было 32.