Участие Де’Аарона Фокса и Дилана Харпера в 3-м матче с «Тандер» под вопросом

Стал известен статус двух звезд «Сперс» перед ключевым матчем плей-офф.

Участие защитников «Сан-Антонио » Де’Аарона Фокса и Дилана Харпера в третьем матче финала Западной конференции с «Оклахомой» (1-1) на данный момент «под вопросом».

«Сперс» поместили Фокса и Харпера в список травмированных с пометками «растяжение голеностопа правой ноги» и «боли в приводящей мышце бедра правой ноги» соответственно.

Фокс пока не играл в серии с «Тандер», Харпер получил повреждение во время второй встречи.