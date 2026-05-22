«Портленд» может возглавить ветеран тренерского цеха НБА.

«Блэйзерс» запросили у «Клипперс » разрешение на встречу с Джеффом Ван Ганди , который является одним из нескольких основных кандидатов на пост главного тренера.

64-летний Ван Ганди – специалист по защите в штабе Тайрона Лю. Последний раз он возглавлял команду НБА в 2007 году.