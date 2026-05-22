«Блэйзерс» запросили у «Клипперс» разрешение на встречу с Джеффом Ван Ганди
«Портленд» может возглавить ветеран тренерского цеха НБА.
«Блэйзерс» запросили у «Клипперс» разрешение на встречу с Джеффом Ван Ганди, который является одним из нескольких основных кандидатов на пост главного тренера.
64-летний Ван Ганди – специалист по защите в штабе Тайрона Лю. Последний раз он возглавлял команду НБА в 2007 году.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Криса Хэйнса
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии