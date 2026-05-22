«Блэйзерс» запросили у «Клипперс» разрешение на встречу с Джеффом Ван Ганди

«Портленд» может возглавить ветеран тренерского цеха НБА.

«Блэйзерс» запросили у «Клипперс» разрешение на встречу с Джеффом Ван Ганди, который является одним из нескольких основных кандидатов на пост главного тренера.

64-летний Ван Ганди – специалист по защите в штабе Тайрона Лю. Последний раз он возглавлял команду НБА в 2007 году.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Криса Хэйнса
Очень хотелось бы посмотреть еще на Джеффа у руля команды, мне кажется, сильно себя недореализовал этот дядька.
Лучше забирайте Лю 🤣
Его себе оставьте)
... 64 года - на пике😊
Портленд решил вернуть 2007-й ? 🤔
13 апреля, 04:35
