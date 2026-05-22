Джефф Ван Ганди, Тьяго Сплиттер и Майка Нори попали в финальный список претендентов на пост главного тренера «Портленда»

Известны имена трех претендентов на должность главного тренера «Блэйзерс».

«Блэйзерс» продолжают поиски замены Чонси Биллапсу, который был арестован по федеральным обвинениям в октябре, на посту главного тренера команды

По информации инсайдера Марка Стейна в финальный список претендентов попали Тьяго Сплиттер , Джефф Ван Ганди и Майка Нори.

41-летний Сплиттер временно заменял Биллапса в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Под его руководством команда впервые с 2021 вышла в плей-офф, где уступила «Сан-Антонио» в первом раунде (1-4).

Ван Ганди вернулся к тренерской работе в качестве ассистента в «Клипперс» в 2024 году после продолжительной карьеры комментатора на ESPN. Последний раз 64-летний специалист работал главным тренером в 2007 году («Хьюстон»).

52-летний Нори долгое время работает ассистентом главного тренера Криса Финча в «Миннесоте». Ранее он уже был в финальных списках претендентов на получение должности главного тренера некоторых команд, однако посты доставались другим кандидатам.