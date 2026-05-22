  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Донован Митчелл о состоянии здоровья: «Я в порядке. Мы не устали и будем готовы к следующему матчу»
0

Донован Митчелл о состоянии здоровья: «Я в порядке. Мы не устали и будем готовы к следующему матчу»

Донован Митчелл рассказал о состоянии здоровья.

Звездный защитник «Кливленда» Донован Митчелл отреагировал на опасения по поводу состояния здоровья.

Журналисты обратили внимание на то, что лидер «Кэвз» стал передвигаться медленнее и тяжелее обычного, задав ему соответствующий вопрос после второго матча серии с «Никс» (93:109, 0-2).

«Я в порядке, в порядке, в порядке.

Мы не устали, не устали. Будем готовы к следующему матчу», – заявил набравший 26 очков Митчелл на пресс-конференции.

Опасения по поводу возможного повреждения ноги у Митчелла возникли под занавес первой встречи.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Underdog NBA
травмы
logoНью-Йорк
logoНБА плей-офф
logoДонован Митчелл
logoНБА
logoКливленд

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Два раза не повторяю, не повторяю…
... И ... Мемное выражение лица Хардена.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Финалы конференций. 26 очков Джоша Харта принесли «Нью-Йорку» победу над «Кливлендом» во втором матче серии
22 мая, 06:40
Джош Харт установил рекорд результативности в плей-офф, набрав 26 очков в победной второй игре с «Кливлендом»
22 мая, 04:31Видео
«Никс» 9 раз заставляли Джеймса Хардена защищаться против изоляций в концовке, набирая 1,9 очка в этих владениях
20 мая, 11:09Видео
«Нью-Йорк» и «Кливленд» чуть не довели нас до инфаркта
20 мая, 10:30
Рекомендуем
Главные новости
Обозреватель «Майами» Айра Уиндерман: «Хит» не стоит строить межсезонье исключительно вокруг погони за Яннисом»
5 минут назад
Женская НБА. «Атланта» принимает «Финикс», «Нью-Йорк» встретится с «Далласом»
16 минут назадLive
НБА. Финалы конференций. «Сан-Антонио» встретится с «Оклахомой» в четвертом матче серии
31 минуту назад
Яннис Адетокумбо: «Сейчас мой фокус – НБА, но однажды я могу сыграть в Евролиге»
43 минуты назад
Евролига. Финал. «Олимпиакос» играет с «Реалом»
сегодня, 18:01Live
Марк Дэйгнолт: «Глубокий состав – отражение нашей силы»
сегодня, 17:47
Айзейя Томас: «Поражение «Кливленда» в первом матче предопределило всю серию»
сегодня, 16:50
«Кливленд» не заинтересован в обмене Эвана Мобли на Янниса Адетокумбо (The Athletic)
сегодня, 15:57
Шакил О’Нил: «Вембаньяма должен действовать активнее. Он не доминирует в игре»
сегодня, 15:32
Микэл Бриджес повторил достижение Леброна: 10 матчей плей-офф подряд с 50%+ с игры – все победные
сегодня, 14:53
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Бильбао» взял верх над «Жироной», «Ховентуд» обыграл «Сан-Пабло Бургос» и другие результаты
33 минуты назад
Душан Алимпиевич: «Бешикташ» провел исторический сезон и наконец обрел стабильность»
59 минут назад
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 26 очков Карсена Эдвардса принесли «Виртусу» победу над «Тренто», «Дертона» справилась с «Венецией» в четвертых матчах серий
сегодня, 18:12
«Виллербан» вступил в борьбу за Сильвена Франсиско
сегодня, 17:19
Марюс Григонис близок к возвращению в «Жальгирис»
сегодня, 16:30
«Милан» подпишет Андреа Кальзавару на долгосрочный контракт и оставит в аренде в «Удине»
сегодня, 16:15Live
Хуан Карлос Наварро может покинуть пост генерального менеджера «Барселоны»
сегодня, 15:13
Шакил Маккиссик о финале с «Реалом»: «Не думаю, что будет лучшая возможность, чем сейчас без Тавареша»
сегодня, 14:29
Марио Хезоня: «Многие команды используют глубокую ротацию. Из-за этого теряют ритм, и на них можно давить»
сегодня, 13:45
Саша Везенков: «Поражения от «Реала» в 2023 году – самый болезненый момент за годы в «Олимпиакосе»
сегодня, 13:04
Рекомендуем