Донован Митчелл о состоянии здоровья: «Я в порядке. Мы не устали и будем готовы к следующему матчу»

Звездный защитник «Кливленда » Донован Митчелл отреагировал на опасения по поводу состояния здоровья.

Журналисты обратили внимание на то, что лидер «Кэвз» стал передвигаться медленнее и тяжелее обычного, задав ему соответствующий вопрос после второго матча серии с «Никс» (93:109, 0-2).

«Я в порядке, в порядке, в порядке.

Мы не устали, не устали. Будем готовы к следующему матчу», – заявил набравший 26 очков Митчелл на пресс-конференции.

Опасения по поводу возможного повреждения ноги у Митчелла возникли под занавес первой встречи.