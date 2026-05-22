Донован Митчелл о состоянии здоровья: «Я в порядке. Мы не устали и будем готовы к следующему матчу»
Донован Митчелл рассказал о состоянии здоровья.
Звездный защитник «Кливленда» Донован Митчелл отреагировал на опасения по поводу состояния здоровья.
Журналисты обратили внимание на то, что лидер «Кэвз» стал передвигаться медленнее и тяжелее обычного, задав ему соответствующий вопрос после второго матча серии с «Никс» (93:109, 0-2).
«Я в порядке, в порядке, в порядке.
Мы не устали, не устали. Будем готовы к следующему матчу», – заявил набравший 26 очков Митчелл на пресс-конференции.
Опасения по поводу возможного повреждения ноги у Митчелла возникли под занавес первой встречи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Underdog NBA
