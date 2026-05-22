  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джош Харт установил рекорд результативности в плей-офф, набрав 26 очков в победной второй игре с «Кливлендом»
Видео
0

Джош Харт установил рекорд результативности в плей-офф, набрав 26 очков в победной второй игре с «Кливлендом»

Харт помог «Никс» обыграть «Кэвс», набрав 26 очков.

Форвард «Нью-Йорка» Джош Харт набрал 26 очков во второй игре с «Кливлендом» и обновил личный рекорд результативности в плей-офф (предыдущий лучший результат – 24).

За 33 минуты форвард реализовал 10 из 21 броска с игры, 5 из 11 трехочковых и 1 из 2 штрафных, добавив к этому 4 подбора, 7 передач и 2 перехвата.

Харт присоединился к Джону Старксу и Джейлену Брансону как единственным игрокам в истории клуба, которым удалось набрать 25+ очков, 5+ передач и 5+ трехочковых в матче финала конференции НБА.

«Никс» разобрались с «Кэвс» (109:93) и увеличили преимущество в серии (2-0).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoНью-Йорк
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoНБА плей-офф
logoКливленд
logoДжош Харт
logoДжон Старкс
logoДжейлен Брансон

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
У Аткинсона стратегия "у нас был план и мы его придерживались". В прошлом матче с Харденом, в этом оставлять открытого Харта потому что он нестабильный шутер
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джош Харт развалил «Кливленд»
22 мая, 14:20
Джефф Тиг: «Джейлен Брансон – лучший игрок в истории «Никс»
20 мая, 16:06
Что сотворили «Никс»?! Исторический камбэк с «-22» в первом матче финала Востока
20 мая, 08:50
Рекомендуем
Главные новости
Обозреватель «Майами» Айра Уиндерман: «Хит» не стоит строить межсезонье исключительно вокруг погони за Яннисом»
5 минут назад
Женская НБА. «Атланта» принимает «Финикс», «Нью-Йорк» встретится с «Далласом»
16 минут назадLive
НБА. Финалы конференций. «Сан-Антонио» встретится с «Оклахомой» в четвертом матче серии
31 минуту назад
Яннис Адетокумбо: «Сейчас мой фокус – НБА, но однажды я могу сыграть в Евролиге»
43 минуты назад
Евролига. Финал. «Олимпиакос» играет с «Реалом»
сегодня, 18:01Live
Марк Дэйгнолт: «Глубокий состав – отражение нашей силы»
сегодня, 17:47
Айзейя Томас: «Поражение «Кливленда» в первом матче предопределило всю серию»
сегодня, 16:50
«Кливленд» не заинтересован в обмене Эвана Мобли на Янниса Адетокумбо (The Athletic)
сегодня, 15:57
Шакил О’Нил: «Вембаньяма должен действовать активнее. Он не доминирует в игре»
сегодня, 15:32
Микэл Бриджес повторил достижение Леброна: 10 матчей плей-офф подряд с 50%+ с игры – все победные
сегодня, 14:53
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Бильбао» взял верх над «Жироной», «Ховентуд» обыграл «Сан-Пабло Бургос» и другие результаты
33 минуты назад
Душан Алимпиевич: «Бешикташ» провел исторический сезон и наконец обрел стабильность»
59 минут назад
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 26 очков Карсена Эдвардса принесли «Виртусу» победу над «Тренто», «Дертона» справилась с «Венецией» в четвертых матчах серий
сегодня, 18:12
«Виллербан» вступил в борьбу за Сильвена Франсиско
сегодня, 17:19
Марюс Григонис близок к возвращению в «Жальгирис»
сегодня, 16:30
«Милан» подпишет Андреа Кальзавару на долгосрочный контракт и оставит в аренде в «Удине»
сегодня, 16:15Live
Хуан Карлос Наварро может покинуть пост генерального менеджера «Барселоны»
сегодня, 15:13
Шакил Маккиссик о финале с «Реалом»: «Не думаю, что будет лучшая возможность, чем сейчас без Тавареша»
сегодня, 14:29
Марио Хезоня: «Многие команды используют глубокую ротацию. Из-за этого теряют ритм, и на них можно давить»
сегодня, 13:45
Саша Везенков: «Поражения от «Реала» в 2023 году – самый болезненый момент за годы в «Олимпиакосе»
сегодня, 13:04
Рекомендуем