Джош Харт установил рекорд результативности в плей-офф, набрав 26 очков в победной второй игре с «Кливлендом»

Харт помог «Никс» обыграть «Кэвс», набрав 26 очков.

Форвард «Нью-Йорка » Джош Харт набрал 26 очков во второй игре с «Кливлендом » и обновил личный рекорд результативности в плей-офф (предыдущий лучший результат – 24).

За 33 минуты форвард реализовал 10 из 21 броска с игры, 5 из 11 трехочковых и 1 из 2 штрафных, добавив к этому 4 подбора, 7 передач и 2 перехвата.

Харт присоединился к Джону Старксу и Джейлену Брансону как единственным игрокам в истории клуба, которым удалось набрать 25+ очков, 5+ передач и 5+ трехочковых в матче финала конференции НБА .

«Никс» разобрались с «Кэвс» (109:93) и увеличили преимущество в серии (2-0).