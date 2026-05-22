  • Леброн Джеймс о своем будущем: «Приму решение ближе к августу, пока просто наслаждаюсь моментом»
Леброн Джеймс о своем будущем: «Приму решение ближе к августу, пока просто наслаждаюсь моментом»

Леброн Джеймс рассказал, что примет решение о будущем ближе к августу.

Леброн Джеймс заявил, что пока не определился с тем, продолжит ли карьеру и сыграет ли 24-й сезон в НБА. В новом выпуске своего подкаста Mind the Game он отметил, что решение о будущем вряд ли будет принято раньше конца июля или августа.

«Я пока просто наслаждаюсь моментом и не тороплюсь. Я об этом даже особо не думал. Понятно, что я свободный агент и могу сам определять свое будущее – остаться с «Лейкерс» или перейти в другую команду.

Но я пока не дошел до этого этапа. Думаю, где‑то в конце июня – когда откроется рынок свободных агентов, и по мере того, как будет идти июль, а может, и в августе, мы начнем примерно понимать, как может выглядеть мое будущее», – сказал Джеймс.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Mind the Game
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
возможные переходы
logoЛейкерс

Очередное решение…
Всё верно, некуда спешить. Надо глянуть, кто и как усилиться сможет.
Хочу посмотреть на деда в САС - это должна быть жесть
Ответssstalker
В смысле позорненько? Так и есть
Какое бы Решение не принял Брон - хейтеры его закидают своим 💩
Что за мода пошла у Дедов, Овечкин тоже думает, да да, нет нет и дайте команде строить планы на будущий сезон нормально..
ОтветO8ECHKIN
Он же не знает,как пойдет подготовка к сезону,форму набрать самое сложное.
ОтветO8ECHKIN
Жа он так каждый год говорит. Просто хай держит. Потом еще начнётся "выложил загадочный твит" и бла-бла. Никуда он без прощального тура не уйдёт. Надо чтоб документалка пафосная была
