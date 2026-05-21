Состояние Джейлена Уильямса будет оцениваться на ежедневной основе

Форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс снова выбыл из-за травмы бедра.

Форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс получил травму задней поверхности левого бедра во втором матче серии с «Сан-Антонио», и его состояние будет оцениваться на ежедневной основе, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Игрок будет проходить лечение и вернется в состав в зависимости от хода восстановления.

Ранее Уильямс пропустил почти месяц из-за растяжения той же мышцы, полученного во втором матче серии первого раунда с «Финиксом».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Рецидив видимо, жаль
ОтветMikeABLG
Рецидив видимо, жаль
конечно рецидив, левое бедро же, которое травмировал против Финикса.
