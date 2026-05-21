Тим Леглер: «Только потому, что Вембаньяма худощавый, не значит, что с ним нельзя играть жестко»

Тим Леглер о Вембаньяме: Худощавость не защищает от жесткого контакта в плей-офф.

Обозреватель ESPN, бывший баскетболист Тим Леглер отметил, что в плей-офф НБА уровень физического контакта становится максимально жестким, и это касается в том числе Виктора Вембаньямы .

«Это плей-офф НБА. Вы в одном шаге от финала – по всей площадке будет много зацепов, захватов и борьбы. И только потому, что Виктор Вембаньяма ростом 224 см и худощавого телосложения, не значит, что на него не будет оказываться такое же давление, как и на других игроков», – сказал Леглер в подкасте ALL NBA.