«Голден Стэйт» не входят в число фаворитов в борьбе за Янниса Адетокумбо

«Голден Стэйт» не входят в число главных претендентов в борьбе за форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо, сообщил инсайдер Энтони Слэйтер.

«Уорриорз» сейчас не первые, не вторые и даже не третьи в списке команд, чьи предложения наиболее интересны «Милуоки», – отметил Слэйтер в эфире радио 95.7 The Game.

По данным источников, еще в феврале «Бакс» предпочитали предложение «Майами», а «Голден Стэйт» с тех пор не смог существенно усилить свои активы для потенциальной сделки.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: 95.7 The Game
Ну так-то и Автодор не входят, но отдельного поста об этом нет
Эх, а я думал Милуоки согласятся на пол мешка картошки и 3 минуты времени в подкаста Грина
ОтветРастин Кол
И сам Подземски, про самого него нельзя забывать
ну и нафига ему на запад ехать, если это не ОКС или САС ??
сейчас ни одну звезду на запад не заманишь!!!
ОтветKudim41
всегда есть ХЬЮ с его налогами, только надо ли это самому ХЬЮ
ОтветKudim41
где заплатят, туда и поедет.
«Голден Стэйт» не входят в число фаворитов - вот тут можно было остановиться xD
Нам очень жаль, что у вас проблемы. До свидания.
