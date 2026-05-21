«Голден Стэйт» не входят в число фаворитов в борьбе за Янниса Адетокумбо

«Голден Стэйт» уступает другим клубам в борьбе за Янниса.

«Голден Стэйт» не входят в число главных претендентов в борьбе за форварда «Милуоки » Янниса Адетокумбо , сообщил инсайдер Энтони Слэйтер.

«Уорриорз» сейчас не первые, не вторые и даже не третьи в списке команд, чьи предложения наиболее интересны «Милуоки», – отметил Слэйтер в эфире радио 95.7 The Game.

По данным источников, еще в феврале «Бакс» предпочитали предложение «Майами», а «Голден Стэйт » с тех пор не смог существенно усилить свои активы для потенциальной сделки.