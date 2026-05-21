Омер Юртсевен об уходе из «Панатинаикоса»: «Я получил письмо по электронной почте, и на этом все»

Юртсевен об уходе из «Пао»: Я получил письмо по электронной почте, и на этом все.

Омер Юртсевен рассказал, что «Панатинаикос » уведомил его об уходе по электронной почте.

«Я, по сути, получил письмо от «Панатинаикоса», в котором было все подробно изложено. Затем я поговорил со своим агентом – и на этом все», – поделился турецкий центровой.

Юртсевен по ходу сезона покинул греческий клуб и вернулся в США, где сыграл 9 матчей за «Голден Стэйт». В середине мая он подписал контракт с мадридским «Реалом ».