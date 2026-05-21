0

Игра Хардена в финале Востока может повлиять на размер нового контракта с «Кливлендом»

«Кливленд» и Харден обсуждают контракт, но условия пока не определены.

Несмотря на взаимный интерес между Джеймсом Харденом и «Кливлендом» к новому контракту этим летом, выступление защитника в финале Восточной конференции может повлиять на размер будущего соглашения, сообщает ESPN. Стороны пока не имеют заранее согласованных условий сделки.

По ходу нынешнего плей-офф Харден неоднократно становился одним из ключевых игроков «Кавальерс», однако в первом матче серии с «Нью-Йорком» столкнулся с серьезными проблемами по обе стороны площадки. В концовке основного времени и овертайме Джейлен Брансон целенаправленно атаковал его в защите.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
logoКливленд
logoНБА
logoДжеймс Харден
logoНБА плей-офф

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Как повлиять? Им это нужнее. У него опция тем более)
ОтветTim Timson
Как повлиять? Им это нужнее. У него опция тем более)
Там опция игрока, но частичная гарантия со стороны команды. И у Кливленда есть время до 11 июля, чтобы решить, сколько они готовы заплатить Хардену, 13,3 гарантированных миллиона или полную сумму в 42,3. По моему, выбор очевиден - Кливленду нужно вылезать из налога, ещё и желательно Шрёдера куда-нибудь сплавить, чтобы наверняка.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Финалы конференций. 26 очков Джоша Харта принесли «Нью-Йорку» победу над «Кливлендом» во втором матче серии
22 мая, 06:40
«После ухода Леброна мы просто рухнули». Источник из «Кавальерс» рассказали о кризисе клуба после ухода Джеймса
21 мая, 18:33
Ченнинг Фрай о Хардене: «Я бы посадил его на скамейку, пока он не начнет нормально играть в защите»
20 мая, 19:00
Рекомендуем
Главные новости
Обозреватель «Майами» Айра Уиндерман: «Хит» не стоит строить межсезонье исключительно вокруг погони за Яннисом»
4 минуты назад
Женская НБА. «Атланта» принимает «Финикс», «Нью-Йорк» встретится с «Далласом»
15 минут назадLive
НБА. Финалы конференций. «Сан-Антонио» встретится с «Оклахомой» в четвертом матче серии
30 минут назад
Яннис Адетокумбо: «Сейчас мой фокус – НБА, но однажды я могу сыграть в Евролиге»
42 минуты назад
Евролига. Финал. «Олимпиакос» играет с «Реалом»
сегодня, 18:01Live
Марк Дэйгнолт: «Глубокий состав – отражение нашей силы»
сегодня, 17:47
Айзейя Томас: «Поражение «Кливленда» в первом матче предопределило всю серию»
сегодня, 16:50
«Кливленд» не заинтересован в обмене Эвана Мобли на Янниса Адетокумбо (The Athletic)
сегодня, 15:57
Шакил О’Нил: «Вембаньяма должен действовать активнее. Он не доминирует в игре»
сегодня, 15:32
Микэл Бриджес повторил достижение Леброна: 10 матчей плей-офф подряд с 50%+ с игры – все победные
сегодня, 14:53
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Бильбао» взял верх над «Жироной», «Ховентуд» обыграл «Сан-Пабло Бургос» и другие результаты
32 минуты назад
Душан Алимпиевич: «Бешикташ» провел исторический сезон и наконец обрел стабильность»
58 минут назад
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 26 очков Карсена Эдвардса принесли «Виртусу» победу над «Тренто», «Дертона» справилась с «Венецией» в четвертых матчах серий
сегодня, 18:12
«Виллербан» вступил в борьбу за Сильвена Франсиско
сегодня, 17:19
Марюс Григонис близок к возвращению в «Жальгирис»
сегодня, 16:30
«Милан» подпишет Андреа Кальзавару на долгосрочный контракт и оставит в аренде в «Удине»
сегодня, 16:15Live
Хуан Карлос Наварро может покинуть пост генерального менеджера «Барселоны»
сегодня, 15:13
Шакил Маккиссик о финале с «Реалом»: «Не думаю, что будет лучшая возможность, чем сейчас без Тавареша»
сегодня, 14:29
Марио Хезоня: «Многие команды используют глубокую ротацию. Из-за этого теряют ритм, и на них можно давить»
сегодня, 13:45
Саша Везенков: «Поражения от «Реала» в 2023 году – самый болезненый момент за годы в «Олимпиакосе»
сегодня, 13:04
Рекомендуем