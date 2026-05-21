Игра Хардена в финале Востока может повлиять на размер нового контракта с «Кливлендом»

«Кливленд» и Харден обсуждают контракт, но условия пока не определены.

Несмотря на взаимный интерес между Джеймсом Харденом и «Кливлендом » к новому контракту этим летом, выступление защитника в финале Восточной конференции может повлиять на размер будущего соглашения, сообщает ESPN. Стороны пока не имеют заранее согласованных условий сделки.

По ходу нынешнего плей-офф Харден неоднократно становился одним из ключевых игроков «Кавальерс», однако в первом матче серии с «Нью-Йорком» столкнулся с серьезными проблемами по обе стороны площадки. В концовке основного времени и овертайме Джейлен Брансон целенаправленно атаковал его в защите.