«Валенсия» заинтересована в подписании Ти Джей Шортса
Ти Джей Шортс может продолжить карьеру в «Валенсии».
«Валенсия» проявляет интерес к разыгрывающему «Панатинаикоса» Ти Джей Шортсу и рассматривает возможность его подписания в межсезонье, сообщают испанские СМИ.
Ожидается, что американский защитник покинет греческий клуб этим летом. После нескольких успешных сезонов в Европе Шортс стал одним из самых востребованных игроков на рынке.
По информации источников, «Валенсия» рассматривает баскетболиста как потенциальное усиление задней линии перед новым сезоном. На данный момент соглашение между сторонами не достигнуто, однако интерес испанского клуба оценивается как серьезный и в ближайшее время может перейти в стадию конкретных переговоров.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sportando
