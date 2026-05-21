«Валенсия» заинтересована в подписании Ти Джей Шортса

Ти Джей Шортс может продолжить карьеру в «Валенсии».

«Валенсия» проявляет интерес к разыгрывающему «Панатинаикоса » Ти Джей Шортсу и рассматривает возможность его подписания в межсезонье, сообщают испанские СМИ.

Ожидается, что американский защитник покинет греческий клуб этим летом. После нескольких успешных сезонов в Европе Шортс стал одним из самых востребованных игроков на рынке.

По информации источников, «Валенсия » рассматривает баскетболиста как потенциальное усиление задней линии перед новым сезоном. На данный момент соглашение между сторонами не достигнуто, однако интерес испанского клуба оценивается как серьезный и в ближайшее время может перейти в стадию конкретных переговоров.