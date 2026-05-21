  • «После ухода Леброна мы просто рухнули». Источник из «Кавальерс» рассказали о кризисе клуба после ухода Джеймса
«После ухода Леброна мы просто рухнули». Источник из «Кавальерс» рассказали о кризисе клуба после ухода Джеймса

Источник из «Кавальерс»: После ухода Леброна у нас не было фундамента.

Источник в «Кливленде» рассказал ESPN о проблемах клуба после ухода Леброна Джеймса в 2018 году.

«Когда Леброн ушел, мы просто рухнули, потому что у нас не было никакого фундамента. У нас не было выстроенной культуры, системы развития игроков или командного строительства. Все держалось исключительно на культуре Леброна», – поделился анонимный сотрудник клуба.

Источник: ESPN
Ну, честно говоря, команды как таковой уже не было в том сезоне 17-18, Брон занёс её в финал на своих плечах, монументальный ПО был, даже в чемпионском 16 году он так не усердствововал. Выход в финал был вопреки всему.
P.S. мне всегда будет интересно, как бы сложилась судьба команды, не реши Кайри стать "очень важной курицей".
Фундамент должен выстраивать менеджмент в первую очередь, руководители организации. А Леброн как тут правильно сказали просто наемник. Не понравилось ушёл.
Ясно всё. Все по заветам Гены Ильина. Про Леброна пишет только опимах. Только Гена был гуру и вентилятор у него был покруче. А это пиратская копия)
Да где уж прямо рухнули? Нормально перестроились и не болтались годами на дне, как какой-нибудь Вашик.
всё там ок было. Сексленд очевидно бы не сработал, но приглашение Митчелла сделало своё дело, команда уверенно выходит в по. для Кавз это уже большой прорыв
