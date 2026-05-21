«После ухода Леброна мы просто рухнули». Источник из «Кавальерс» рассказали о кризисе клуба после ухода Джеймса

Источник из «Кавальерс»: После ухода Леброна у нас не было фундамента.

Источник в «Кливленде » рассказал ESPN о проблемах клуба после ухода Леброна Джеймса в 2018 году.

«Когда Леброн ушел, мы просто рухнули, потому что у нас не было никакого фундамента. У нас не было выстроенной культуры, системы развития игроков или командного строительства. Все держалось исключительно на культуре Леброна», – поделился анонимный сотрудник клуба.