«Бреоган» продлил контракт с Франсисом Алонсо

Один из лучших испанских скореров АСВ продлил контракт с «Бреоганом».

«Бреоган » официально объявил о продлении контракта с защитником Франсисом Алонсо на один год.

В нынешнем сезоне испанский баскетболист в среднем набирает 14,1 очка за 21 минуту на площадке в чемпионате Испании, реализуя 45% бросков с игры, 40% трехочковых и 90% штрафных.

На данный момент Алонсо занимает второе место среди испанских игроков турнира по средней результативности.