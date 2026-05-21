«Бреоган» продлил контракт с Франсисом Алонсо
Один из лучших испанских скореров АСВ продлил контракт с «Бреоганом».
«Бреоган» официально объявил о продлении контракта с защитником Франсисом Алонсо на один год.
В нынешнем сезоне испанский баскетболист в среднем набирает 14,1 очка за 21 минуту на площадке в чемпионате Испании, реализуя 45% бросков с игры, 40% трехочковых и 90% штрафных.
На данный момент Алонсо занимает второе место среди испанских игроков турнира по средней результативности.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Бетсити Пармы»
