Фото
0

«Бреоган» продлил контракт с Франсисом Алонсо

Один из лучших испанских скореров АСВ продлил контракт с «Бреоганом».

«Бреоган» официально объявил о продлении контракта с защитником Франсисом Алонсо на один год.

В нынешнем сезоне испанский баскетболист в среднем набирает 14,1 очка за 21 минуту на площадке в чемпионате Испании, реализуя 45% бросков с игры, 40% трехочковых и 90% штрафных.

На данный момент Алонсо занимает второе место среди испанских игроков турнира по средней результативности.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Бетсити Пармы»
logoчемпионат Испании
logoБреоган
Франсис Алонсо

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Маркус Бингэм ведет продвинутые переговоры с «Басконией» (BasketNews)
21 мая, 14:37
ACB. 30 очков Пэтти Миллса не спасли «Тенерифе» от поражения «Ховентуду» в овертайме
20 мая, 21:07
«Барселона» договорилась о переходе Майка Джеймса (Mundo Deportivo)
19 мая, 15:36
Рекомендуем
Главные новости
Яннис Адетокумбо: «Сейчас мой фокус – НБА, но однажды я могу сыграть в Евролиге»
4 минуты назад
Евролига. Финал. «Олимпиакос» играет с «Реалом»
53 минуты назадLive
Марк Дэйгнолт: «Глубокий состав – отражение нашей силы»
сегодня, 17:47
НБА. Финалы конференций. «Сан-Антонио» встретится с «Оклахомой» в четвертом матче серии
сегодня, 17:04
Женская НБА. «Атланта» примет «Финикс», «Нью-Йорк» встретится с «Далласом»
сегодня, 16:57
Айзейя Томас: «Поражение «Кливленда» в первом матче предопределило всю серию»
сегодня, 16:50
«Кливленд» не заинтересован в обмене Эвана Мобли на Янниса Адетокумбо (The Athletic)
сегодня, 15:57
Шакил О’Нил: «Вембаньяма должен действовать активнее. Он не доминирует в игре»
сегодня, 15:32
Микэл Бриджес повторил достижение Леброна: 10 матчей плей-офф подряд с 50%+ с игры – все победные
сегодня, 14:53
Дрэймонд Грин: «Я никогда не видел, чтобы Карл-Энтони Таунс так защищался»
сегодня, 14:00
Ко всем новостям
Последние новости
Душан Алимпиевич: «Бешикташ» провел исторический сезон и наконец обрел стабильность»
20 минут назад
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 26 очков Карсена Эдвардса принесли «Виртусу» победу над «Тренто», «Дертона» справилась с «Венецией» в четвертых матчах серий
42 минуты назад
«Виллербан» вступил в борьбу за Сильвена Франсиско
сегодня, 17:19
Марюс Григонис близок к возвращению в «Жальгирис»
сегодня, 16:30
«Милан» подпишет Андреа Кальзавару на долгосрочный контракт и оставит в аренде в «Удине»
сегодня, 16:15Live
Хуан Карлос Наварро может покинуть пост генерального менеджера «Барселоны»
сегодня, 15:13
Шакил Маккиссик о финале с «Реалом»: «Не думаю, что будет лучшая возможность, чем сейчас без Тавареша»
сегодня, 14:29
Марио Хезоня: «Многие команды используют глубокую ротацию. Из-за этого теряют ритм, и на них можно давить»
сегодня, 13:45
Саша Везенков: «Поражения от «Реала» в 2023 году – самый болезненый момент за годы в «Олимпиакосе»
сегодня, 13:04
ACB. «Бильбао» встретится с «Жироной», «Ховентуд» примет «Сан-Пабло Бургос» и другие матчи
сегодня, 12:50
Рекомендуем