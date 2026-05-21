Шарунас Ясикявичюс: «Фенербахче» прибавил в атаке и готов показать это в «Финале четырех»

Ясикявичюс: «Фенербахче» прибавил в атаке и готов показать это в Финале четырех.

Главный тренер «Фенербахче » Шарунас Ясикявичюс поделился ожиданиями от полуфинала «Финала четырех» Евролиги против «Олимпиакоса».

«В начале сезона нам приходилось в значительной степени опираться на защиту. Это всегда должно быть фундаментом всего, что ты пытаешься построить. Мы прибавили в атаке, и надеюсь, сможем показать это на площадке завтра.

Мы здесь для того, чтобы провести хорошие 40 минут и выиграть матч. Все остальное забудется», – подчеркнул литовский специалист.