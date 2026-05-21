Леброн Джеймс: Шэй полностью заслужил MVP.

Леброн Джеймс прокомментировал вторую подряд награду MVP Шэя Гилджес-Александера, отметив, что канадский защитник полностью заслужил это признание.

«Я считаю, что он абсолютно заслужил эту награду, и никто не может сказать: «Как, черт возьми, Шай снова выиграл MVP?» Никто не может так сказать. А еще я играл против него четыре матча, да и в регулярном сезоне тоже. Он так действует на оборону соперника, так влияет на команды, что с этим просто приходится считаться. В отчетах скаутов он идет под номерами один, два и три, понимаете? Он – «голова змеи», – сказал Джеймс в подкасте Mind the Game.