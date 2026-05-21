0

Леброн Джеймс: «Шэй полностью заслужил MVP»

Леброн Джеймс: Шэй полностью заслужил MVP.

Леброн Джеймс прокомментировал вторую подряд награду MVP Шэя Гилджес-Александера, отметив, что канадский защитник полностью заслужил это признание.

«Я считаю, что он абсолютно заслужил эту награду, и никто не может сказать: «Как, черт возьми, Шай снова выиграл MVP?» Никто не может так сказать. А еще я играл против него четыре матча, да и в регулярном сезоне тоже. Он так действует на оборону соперника, так влияет на команды, что с этим просто приходится считаться. В отчетах скаутов он идет под номерами один, два и три, понимаете? Он – «голова змеи», – сказал Джеймс в подкасте Mind the Game.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Mind the Game
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoЛейкерс
logoОклахома-Сити
logoШэй Гилджес-Александер

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
ребят объясните ему почему он не прав
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс о продолжении карьеры: «Мне важно быть среди тех, кто хочет побеждать»
21 мая, 15:19
Леброн Джеймс о серии с «Оклахомой»: «У них просто слишком много таланта»
21 мая, 14:19
Леброн Джеймс не планирует соглашаться на минимальный контракт (Джейк Фишер)
20 мая, 14:05
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. Финал. «Олимпиакос» играет с «Реалом»
22 минуты назадLive
Марк Дэйгнолт: «Глубокий состав – отражение нашей силы»
36 минут назад
НБА. Финалы конференций. «Сан-Антонио» встретится с «Оклахомой» в четвертом матче серии
сегодня, 17:04
Женская НБА. «Атланта» примет «Финикс», «Нью-Йорк» встретится с «Далласом»
сегодня, 16:57
Айзейя Томас: «Поражение «Кливленда» в первом матче предопределило всю серию»
сегодня, 16:50
«Кливленд» не заинтересован в обмене Эвана Мобли на Янниса Адетокумбо (The Athletic)
сегодня, 15:57
Шакил О’Нил: «Вембаньяма должен действовать активнее. Он не доминирует в игре»
сегодня, 15:32
Микэл Бриджес повторил достижение Леброна: 10 матчей плей-офф подряд с 50%+ с игры – все победные
сегодня, 14:53
Дрэймонд Грин: «Я никогда не видел, чтобы Карл-Энтони Таунс так защищался»
сегодня, 14:00
Бобби Маркс: «Пейтон Уотсон должен стать приоритетом для «Денвера», даже если придется выйти за налоговый порог»
сегодня, 13:26
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 26 очков Карсена Эдвардса принесли «Виртусу» победу над «Тренто», «Дертона» справилась с «Венецией» в четвертых матчах серий
11 минут назад
«Виллербан» вступил в борьбу за Сильвена Франсиско
сегодня, 17:19
Марюс Григонис близок к возвращению в «Жальгирис»
сегодня, 16:30
«Милан» подпишет Андреа Кальзавару на долгосрочный контракт и оставит в аренде в «Удине»
сегодня, 16:15Live
Хуан Карлос Наварро может покинуть пост генерального менеджера «Барселоны»
сегодня, 15:13
Шакил Маккиссик о финале с «Реалом»: «Не думаю, что будет лучшая возможность, чем сейчас без Тавареша»
сегодня, 14:29
Марио Хезоня: «Многие команды используют глубокую ротацию. Из-за этого теряют ритм, и на них можно давить»
сегодня, 13:45
Саша Везенков: «Поражения от «Реала» в 2023 году – самый болезненый момент за годы в «Олимпиакосе»
сегодня, 13:04
ACB. «Бильбао» встретится с «Жироной», «Ховентуд» примет «Сан-Пабло Бургос» и другие матчи
сегодня, 12:50
Патрик Миллер о предстоящей серии за 3-е место: «Бронза – это приемлемый результат с учетом того, какие у нас по ходу сезона были качели»
сегодня, 11:40
Рекомендуем