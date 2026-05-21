Георгиос Барцокас: «В «Финале четырех» часто все решают удача, обстоятельства или Серхио Юль»

Барцокас: В Финале четырех часто все решают удача, обстоятельства или Серхио Юль.

Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас поделился ожиданиями от «Финала четырех» Евролиги.

«Важно быть здесь и демонстрировать стабильность на высшем уровне. Но нам нужно сделать еще один шаг – нам нужно победить. Посмотрим, как все сложится. Часто все решает Бог, или Серхио Юль, или удача, или обстоятельства. Мы будем бороться за каждое владение.

В этом году мы здоровее, чем в любой другой сезон. У нас есть талант, у нас лучшая атака, мы закончили регулярный чемпионат первыми», – отметил греческий специалсит.

В полуфинале Евролиги «Олимпиакос» встретится с «Фенербахче». Матч состоится 22 мая, начало – в 18.00 по московскому времени.