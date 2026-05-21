«Монако» получит 750 тысяч долларов за переход Альфа Диалло в «Дубай»

Стала известна сумма, которую «Монако» получит за переход Диалло в «Дубай».

Альфа Диалло близок к переходу из «Монако» в «Дубай », при этом французский клуб получит значительную компенсацию за выкуп контракта.

По информации BasketNews, «Монако » получит около 750 тысяч долларов за досрочное расторжение соглашения, рассчитанного до 2028 года.

Изначально в контракте Диалло была предусмотрена только опция переходав НБА, однако серьезный интерес со стороны «Дубая» заставил клуб начать переговоры о его уходе.

Диалло покидает «Монако» в статусе одного из ключевых игроков: в сезоне-2025/26 он был признан лучшим оборонительным игроком Евролиги и чемпионата Франции.