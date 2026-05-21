Серджо Скариоло: «В «Финале четырех» важно сохранять баланс между давлением и эмоциями»

Скариоло: В «Финале четырех» важно сохранять баланс между давлением и эмоциями.

Главный тренер «Реала » Серджо Скариоло поделился ожиданиями от «Финала четырех» Евролиги, уделив особое внимание роли эмоций и психологического баланса в решающих матчах турнира.

«Ключ всегда в том, чтобы сохранять баланс. Здесь много сильных команд, и каждый сосредоточен на своей стратегии. Если становишься слишком эмоциональным, можно потерять контроль. На мой взгляд, нужно найти правильное соотношение между давлением и эмоциями», – отметил итальянский специалист.

Также он рассказал о своей мотивации в баскетболе, сделав акцент на любви к игре и стремлении развивать спорт.

«Все делается ради любви к баскетболу. Мы любим эту игру и стараемся внести свой небольшой вклад, чтобы сделать ее лучше. Выделиться можно через уважение», – отметил Скариоло.

В полуфинале Евролиги «Реал» встретится с «Валенсией». Матч состоится 22 мая, начало – в 21.00 по московскому времени.