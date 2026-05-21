Леброн Джеймс о продолжении карьеры: «Мне важно быть среди тех, кто хочет побеждать»

Леброн о продолжении карьеры: Мне важно быть среди тех, кто хочет побеждать.

Леброн Джеймс заявил, что в случае продолжения карьеры для него главным приоритетом останется победа и выбор команды, с которой можно добиваться результата.

«Потому что ты хочешь с воодушевлением приходить на работу каждый день. Хочешь получать удовольствие от того, чтобы, как я уже говорил, выигрывать день за днем. Быть рядом с группой парней, которые разделяют тот же подход и стараются не делать шагов назад.

Нужно понимать, что сезон – это долгий марафон, что бы там ни происходило. Но те «строительные блоки», которые закладываются на протяжении сезона – вот что имеет значение, когда наступает спринт, то есть плей‑офф.

Так что да, я никуда не ухожу – если начну 24-й сезон, это будет как новый старт», – сказал Джеймс в новом выпуске подкаста Mind the Game.