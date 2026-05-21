Леброн Джеймс о продолжении карьеры: «Мне важно быть среди тех, кто хочет побеждать»

Леброн Джеймс заявил, что в случае продолжения карьеры для него главным приоритетом останется победа и выбор команды, с которой можно добиваться результата.

«Потому что ты хочешь с воодушевлением приходить на работу каждый день. Хочешь получать удовольствие от того, чтобы, как я уже говорил, выигрывать день за днем. Быть рядом с группой парней, которые разделяют тот же подход и стараются не делать шагов назад.

Нужно понимать, что сезон – это долгий марафон, что бы там ни происходило. Но те «строительные блоки», которые закладываются на протяжении сезона – вот что имеет значение, когда наступает спринт, то есть плей‑офф.

Так что да, я никуда не ухожу – если начну 24-й сезон, это будет как новый старт», – сказал Джеймс в новом выпуске подкаста Mind the Game.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Mind the Game
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoЛейкерс

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Короче, Чикаго и Бруклин, не швыряйте в Леброна деньгами, бесполезно
Вопрос только в одном - имеет ли моральное право сходящий великий игрок превращаться в прилипалу.
ОтветMarduhai
Почему нет? В хорошей команде Леброну легче показать эффективную и зрелищную игру. Любителям баскетбола это будет на руку. А если будет гайка, то со звёздочкой. Леброн на ГОАТ левел уже наиграл, гайка уже не имеет значения.
ОтветMarduhai
Так он и есть всю карьеру прилипала. Как в первый заход в Кливленде не получилось, сразу по командам побежал, в поисках тех, кто хочет побеждать (суперзвёзд). Обмены, ручные агенты и журналисты и всё в этом роде.
Брон в САС
ОтветEdem
Ну, потерь меньше чем у Касла было бы. Хотя в 41 год не намного меньше.
ОтветEdem
На минималку бэкапом Шэмпени)
Тогда точно не останется, в Лейкерс делать сейчас нечего.
Сейчас ЦСКА ведёт в серии 3-1....Срочно туда ,чтобы побеждать!!!!!!!!........
Ну Лал ему конкретно так намекают что пора бы уже на выход, так что возвращение в Кливленд норм варик.
ОтветRodbert
Нет там денег
... ОКС, СА , НЙ задумались над предложением.
ОтветAlex_1116633769
В НЙ нет смысла, там Брансон мяч по 20 секунд таскает. В ОКС тоже. А вот в САС к молодёжи зашёл бы нормально
Для карьеры Леброну надо было другую команду выбрать , а не Лал ) пришел в команду которая в плей-офф даже выйти не могла и не скоро смогла , суп набор какой то играл , где наверное самый полезный игрок это Харт , который тогда был ролевиком и сейчас конечно стал лучше , но сколько лет прошло. Выбрал как по мне семью и бизнес ) а не карьеру
ОтветLokomotiv__1992
Все активы в Дэвиса кинули. 2021 должна была быть еще одна гайка.
Вместо Барнса в САС, в готовый слот, за ту же 20ку. САС серенькие, не хайповые. Вот он бустанет франшизу. Еще он всем показал, что может спокойно быть тетьей опцией и не портить химию.
Ответarbuz82
Да пусть даже за 30-ку. Фокса на Кавая, Корнета на таймлорда. Барнс, Олинник, Бисмарк на выход.
Ответkvn86
Норм план. Даже Барнса оставить можно, Бийомбо с Олиником хватит
Что он за машина такая. И не думает завершать. Как это возможно без фармы ??? Ведь он не просто отбывает номер, а даёт прикурить всяким молодым, данкует больше чем в молодости
Ответscorp19
Всмысле без фармы?
Ответscorp19
Все про спортсмены на ферме естественно) задача мед штаба сделать так, что на проверках чистые были
