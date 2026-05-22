  НБА. Финалы конференций. 26 очков Джоша Харта принесли «Нью-Йорку» победу над «Кливлендом» во втором матче серии
НБА. Финалы конференций. 26 очков Джоша Харта принесли «Нью-Йорку» победу над «Кливлендом» во втором матче серии

22 мая в НБА пройдет второй матч финальной серии Восточной конференции.

«Нью-Йорк» увеличил преимущество в финальной серии Восточной конференции против «Кливленда».

«Нью-Йорк» ведет в серии – 2-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Никс, наверное, самая непопулярная команда из оставшихся четырёх, хотя, казалось бы, что в Нью-Йорке может отталкивать? Боевитый Бронсон, трудяги-рингчейзеры со скамейки, играющий сердцем Харт, смешной и нелепый Бриджес со своими пятюнями, скромняга Ануноби или большой ребёнок Митчелл Робинсон (достаточно посмотреть, что он выкладывает в снапчате)?..
Я думаю, причина в том, что Никс просто наименее распиаренная из этих команд, вот и всё. Люди не желают нам победы не потому, что не любят Нью-Йорк, а потому что это команда, собранная из, по сути, ноунеймов и ролевиков, где даже главная звезда - это упрямый маленький человек, о котором до сих пор пол-Лиги думает, что он был классным бекапом Дончича.
А Никс, может, история не меньшая, чем сбор драфтовых стилов или приход очередного единорога - друзья из университета объединяются во взрослом баскетболе, чтобы повторить невероятный успех студенчества. По отдельности каждый из них, может, и не особо, но вместе они сила.
За Нью-Йорк, за "Друзей" в мире НБА!
ОтветSkeleton64
ну да, одни ноунеймы. КАТ, Бриджес, Ануноби...
ОтветHobotok
Самое громкое имя - Таунс, но кто он в сравнении с Харденом, Шеем, Дончичем, Николой, Леброном? Так, разменявший четвёртый десяток центр, на которого, в общем, давно многие махнули рукой: ходячий мем "лучший бросающий в истории" и дурацкое прозвище.
Аткинсон молодец, два тайм-аута оставил. Может в раздевалке их использовать.)
Ответsiberianmax
Это на новый год!
Надо срочно вводить правило, чтобы победитель серии мог забрать на плей-офф одного игрока поверженной команды, как трофей. Тогда финалы будут просто жесть.
ОтветAnderdogonly
я представляю как окла забирает Витю)
ОтветAnderdogonly
ГСВ так Дюранта забрали
Аткинсон выглядит как безумец, который может тебя топором рубануть
Кливленд проиграл с разницей в 16 очков в игре, где:

• Джеймс Харден совершил 0 потерь
• Они переиграли NYK по подборам
• Они реализовали на 18 штрафных больше, чем NYK
ОтветAEZAKMI228
Ну учитывая предыдущие серии с Хоукс и Сиксерс неудивительно, умелая и волевая команда. В первой игре правда играли отвратительно до того самого камбека, но они и пропустили 9 дней
ОтветAEZAKMI228
Добивание мяча после промаха также считается подбором, а там в одной атаке Кавс совершили 4 добивания. Вот тебе уже 3 подбора.
пока что битва говна и мочи. нй заберет второй, очевидно, но учитывая уровень баскетбола, кавс могут сделать 2-2 дома. но в итоге, кто бы не вышел в финал, окла и сас без шансов вынесут что одних, что других
Ответquire_sultan
против сперс шансы неплохие
Ответquire_sultan
а если Никс здесь легко выиграют, а Окс и САС будут дубасить друг друга 7 игр?
В целом предсказуемо после такого эпичного обцера. Теперь нужно забирать обе игры дома. И сделать это будет непросто, а так бы сейчас ехали с как минимум комфортными 1-1.
Никс не показывают того прессинга и уровня давления кое были в 1 и 2 раунде. Игроки Кавс просто не попадают. Лавка 5 из 24 из которых трехи 1 из 15.
Спасибо гению Аткинсону, который в первой игре возможно похорогил команду.
Кливленд во второй игре свалился в изоляции, за что и поплатился. Всего 9 ассистов на всю стартовую пятерку (у стартового состава Никс 28 ассистов) - это очень мало.
Вообще не понравился матч. Не уровень Финала Конференции. Даже и комментировать нечего. Ничего не запомнилось.
ОтветСпартаку необходим защитник!
Нью-Йорк не хотел, Кливленд не мог
ОтветСпартаку необходим защитник!
Запомнилось, что Харт весь матч free three кидал.
Думаю, сегодня НЙ легко заберёт игру. Тем более тренер Кавс так быстро не придумает, что делать при выцеливании Хардена Брансоном. Короче, сегодня посплю
ОтветДенис Кёнигсберг
Как бы Борода сам не выцелил Брансона теперь)
