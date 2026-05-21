Маркус Бингэм ведет продвинутые переговоры с «Басконией» (BasketNews)
Центровой УНИКСа Маркус Бингэм может перейти в «Басконию».
Маркус Бингэм может продолжить карьеру в Евролиге в следующем сезоне. По информации BasketNews, 25-летний центровой УНИКСа ведет переговоры с «Басконией».
Бингэм проводит сильный дебютный сезон в составе казанского клуба. В Единой лиге ВТБ он в среднем набирал 15,5 очка, 7,2 подбора, 1,1 передачи, 1,3 перехвата и 1,7 блок-шота за игру и был признан «Дебютантом года».
На данный момент УНИКС продолжает борьбу в плей-офф Лиги ВТБ, уступая «Зениту» в серии 1/2 финала со счетом 1-3.
Источник: BasketNews
Короче, если укатит из Казани, то не сказал бы, что это будет для УНИКСа потеря потерь, чего точно нельзя сказать о Рейнольдсе при всех его минусах и косяках, который очень важен для команды и значительно влияет на итоговый результат в положительную или в отрицательную сторону в зависимости от настроения и от ноги, с которой встал в конкретный день.