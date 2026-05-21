Маркус Бингэм ведет продвинутые переговоры с «Басконией» (BasketNews)

Центровой УНИКСа Маркус Бингэм может перейти в «Басконию».

Маркус Бингэм может продолжить карьеру в Евролиге в следующем сезоне. По информации BasketNews, 25-летний центровой УНИКСа ведет переговоры с «Басконией».

Бингэм проводит сильный дебютный сезон в составе казанского клуба. В Единой лиге ВТБ он в среднем набирал 15,5 очка, 7,2 подбора, 1,1 передачи, 1,3 перехвата и 1,7 блок-шота за игру и был признан «Дебютантом года».

На данный момент УНИКС продолжает борьбу в плей-офф Лиги ВТБ, уступая «Зениту» в серии 1/2 финала со счетом 1-3.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
Игрок произвёл двоякое впечатление, с одной стороны атлетичный, есть дальний бросок, такой типичный современный 5-й номер, а с другой стороны, какой-то он мягкий и не боец (имхо), под щитом не особо любит тусить вопреки красивым цифрам статистики, да и проблемы с дыхалкой, как оказалось, у него есть, что для меня вообще стало откровением.
Короче, если укатит из Казани, то не сказал бы, что это будет для УНИКСа потеря потерь, чего точно нельзя сказать о Рейнольдсе при всех его минусах и косяках, который очень важен для команды и значительно влияет на итоговый результат в положительную или в отрицательную сторону в зависимости от настроения и от ноги, с которой встал в конкретный день.
Какие проблемы с дыхалкой? Бингем - лидер по игровому времени в Униксе и не пропустил практически ни одной игры... Разовый приступ астмы на этом фоне не говорит о каких-то заметных проблемах...
Меня удивило само наличие астмы у профессионального игрока команды калибра УНИКСа, всё-таки это не кашель и не насморк. Я знаю, что с астмой можно играть в баскетбол, но должен быть строгий контроль и множество допускающих факторов. Разовый приступ это большая удача в его случае и при его нагрузках.
Термин продвинутые переговоры первый раз слышу . Похоже агент торгуется с Униксом
