Леброн Джеймс о серии с «Оклахомой»: «У них просто слишком много таланта»

Леброн Джеймс прокомментировал вылет «Лейкерс» во втором раунде плей-офф, заявив, что команда выложилась на максимум, но уступила «Оклахоме» в уровне таланта.

«Нас не переиграли в плане самоотдаче. Нас не перебегали и не задавили физически. Нас не переиграли тактически. Я думаю, мы просто уступили в плане таланта – у «Оклахомы» его было больше. У них просто слишком много таланта», – заявил Джеймс в новом выпуске подкаста Mind the Game.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Mind the Game
А у нас Эйтон, - добавил Леброн
Дело не в таланте, а в селекции, они все габаритные и бросковые. Перелопатили и отобрали подходящих и уже на них применили свою философию, чтоб все выкладывались.
