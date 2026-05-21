Леброн Джеймс о серии с «Оклахомой»: У них просто слишком много таланта.

Леброн Джеймс прокомментировал вылет «Лейкерс » во втором раунде плей-офф, заявив, что команда выложилась на максимум, но уступила «Оклахоме» в уровне таланта.

«Нас не переиграли в плане самоотдаче. Нас не перебегали и не задавили физически. Нас не переиграли тактически. Я думаю, мы просто уступили в плане таланта – у «Оклахомы» его было больше. У них просто слишком много таланта», – заявил Джеймс в новом выпуске подкаста Mind the Game.