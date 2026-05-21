«Миннесота» может включиться в борьбу за Кайри Ирвинга

Кайри Ирвинг оказался в сфере интересов «Миннесоты».

«Миннесота» рассматривается как один из возможных вариантов продолжения карьеры Кайри Ирвинга этим летом, сообщает инсайдер Джейк Вайнбах.

По информации источника, «Тимбервулвз» могут подготовить пакет для обмена, включающий Джулиуса Рэндла и драфт-пики. В клубе рассчитывают усилить заднюю линию и сформировать звездную связку Ирвинга с Энтони Эдвардсом.

Ранее инсайдер Марк Стейн сообщал, что в НБА ожидают повышенного интереса к разыгрывающему «Далласа», несмотря на то что Ирвинг пропустил весь сезон-2025/26 из-за разрыва передней крестообразной связки.