«Миннесота» может включиться в борьбу за Кайри Ирвинга

Кайри Ирвинг оказался в сфере интересов «Миннесоты».

«Миннесота» рассматривается как один из возможных вариантов продолжения карьеры Кайри Ирвинга этим летом, сообщает инсайдер Джейк Вайнбах.

По информации источника, «Тимбервулвз» могут подготовить пакет для обмена, включающий Джулиуса Рэндла и драфт-пики. В клубе рассчитывают усилить заднюю линию и сформировать звездную связку Ирвинга с Энтони Эдвардсом.

Ранее инсайдер Марк Стейн сообщал, что в НБА ожидают повышенного интереса к разыгрывающему «Далласа», несмотря на то что Ирвинг пропустил весь сезон-2025/26 из-за разрыва передней крестообразной связки.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Джейка Вайнбаха в соцсети X
Досунму, Хайленд будут счастливы)
Далласу зачем Рэндл?
MrAntig
Далласу зачем Рэндл?
Довесок к пикам точёным.
