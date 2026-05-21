Этторе Мессина: У меня по-прежнему есть огромное желание тренировать.

Этторе Мессина поделился мнением о «Финале четырех» Евролиги в Афинах. Бывший главный тренер «Милан », ныне занимающий пост президента клуба, отметил высокую нагрузку на команды по ходу сезона. По его словам, плей-офф и формат «Финала четырех» делают Евролигу «жестокой», но одновременно уникальной и захватывающей.

Говоря о полуфинале между «Олимпиакосом » и «Фенербахче », Мессина отметил полное равенство соперников, добавив, что ключевым фактором может стать защита «Фенербахче» со сменами и то, как «Олимпиакос» сумеет с ней справиться.

В другой полуфинальной паре – «Реал » против «Валенсии» – итальянский специалист отметил значение опыта и статуса мадридского клуба, но подчеркнул, что «Валенсия» «уже показала, что никого не боится». Отдельно он выделил защитника Жана Монтеро, назвав его «невероятным талантом».

Кроме того, Мессина признался, что не исключает возвращения к тренерской работе.

«У меня по-прежнему есть огромное желание тренировать», – отметил 66-летний специалист.