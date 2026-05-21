Моня поздравил Семена Антонова, который обошел его по блок-шотам в истории Лиги ВТБ
Форвард ЦСКА Семен Антонов в среду стал рекордсменом в истории Единой Лиги ВТБ по количеству блок-шотов.
В 4-м полуфинальном матче плей-офф против «Локомотива-Кубань» форвард армейцев сделал 2 блок-шота и обогнал Сергея Моню по данному показателю в турнире.
Прославленный игрок сборной России отреагировал на новость в социальных сетях, поздравив капитана армейцев.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
