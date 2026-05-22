Женская НБА. 27+15 Дирики Хэмби помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Финикс», «Голден Стэйт» разобрался с «Нью-Йорком»

22 мая в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.

«Миннесота » на своей площадке разгромила «Торонто», «Нью-Йорк » не справился с «Голден Стэйт».

«Лос-Анджелес» победил «Финикс» благодаря 27 очкам и 15 подборам форварда Дирики Хэмби (7 из 11 с игры, 2 из 3 трехочковых, 11 из 11 штрафных).

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Миннесота – Торонто – 100:72 (27:14, 26:18, 23:16, 24:24)

МИННЕСОТА : Колдуэлл (16), Уильямс (15 + 8 подборов), Майлз (14 + 5 передач), Ховард (13 + 6 подборов).

ТОРОНТО : Нерс (23), Райс (11 + 6 подборов), Милич (8).

22 мая . 3.00

Нью-Йорк – Голден Стэйт – 70:87 (15:25, 19:17, 12:21, 24:24)

НЬЮ-ЙОРК : Стюарт (18 + 9 подборов), Джонс (16 + 8 подборов), Гарднер (12).

ГОЛДЕН СТЭЙТ : Уильямс (16), Бертон (13 + 7 передач), Чарльз (13 + 7 подборов), Салон (12 + 6 подборов), Торнтон (11 + 5 подборов).

22 мая . 3.00

Финикс – Лос-Анджелес – 88:97 (24:25, 19:35, 27:22, 18:15)

ФИНИКС : Томас (23 + 7 подборов + 7 передач), Коппер (22 + 5 подборов), Ногич (15), Мэк (10 + 9 подборов).

ЛОС-АНДЖЕЛЕС : Хэмби (27 + 15 подборов), Плам (16 + 7 передач), Бринк (12 + 5 подборов + 3 блок-шота), Огвумике (12 + 6 подборов).

22 мая . 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.