  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Женская НБА. 27+15 Дирики Хэмби помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Финикс», «Голден Стэйт» разобрался с «Нью-Йорком»
0

Женская НБА. 27+15 Дирики Хэмби помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Финикс», «Голден Стэйт» разобрался с «Нью-Йорком»

22 мая в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.

«Миннесота» на своей площадке разгромила «Торонто», «Нью-Йорк» не справился с «Голден Стэйт».

«Лос-Анджелес» победил «Финикс» благодаря 27 очкам и 15 подборам форварда Дирики Хэмби (7 из 11 с игры, 2 из 3 трехочковых, 11 из 11 штрафных).

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Миннесота – Торонто – 100:72 (27:14, 26:18, 23:16, 24:24)

МИННЕСОТА: Колдуэлл (16), Уильямс (15 + 8 подборов), Майлз (14 + 5 передач), Ховард (13 + 6 подборов).

ТОРОНТО: Нерс (23), Райс (11 + 6 подборов), Милич (8).

22 мая. 3.00

Нью-Йорк – Голден Стэйт – 70:87 (15:25, 19:17, 12:21, 24:24)

НЬЮ-ЙОРК: Стюарт (18 + 9 подборов), Джонс (16 + 8 подборов), Гарднер (12).

ГОЛДЕН СТЭЙТ: Уильямс (16), Бертон (13 + 7 передач), Чарльз (13 + 7 подборов), Салон (12 + 6 подборов), Торнтон (11 + 5 подборов).

22 мая. 3.00

ФиниксЛос-Анджелес – 88:97 (24:25, 19:35, 27:22, 18:15)

ФИНИКС: Томас (23 + 7 подборов + 7 передач), Коппер (22 + 5 подборов), Ногич (15), Мэк (10 + 9 подборов).

ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Хэмби (27 + 15 подборов), Плам (16 + 7 передач), Бринк (12 + 5 подборов + 3 блок-шота), Огвумике (12 + 6 подборов).

22 мая. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
logoженская НБА
результаты
Торонто жен
Голден Стэйт жен
Финикс жен
Миннесота жен
logoЛос-Анджелес жен
Нью-Йорк жен

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Женская НБА. «Индиана» обыграла «Портленд», трипл-дабл Шепард позволил «Далласу» справиться с «Чикаго»
21 мая, 04:15
Женская НБА. 61 очко Сайкс и Мэбри на двоих помогло «Торонто» обыграть «Финикс»
20 мая, 06:16
Женская НБА. «Даллас» разгромил «Вашингтон», «Портленд» справился с «Коннектикутом»
19 мая, 07:55
Рекомендуем
Главные новости
Обозреватель «Майами» Айра Уиндерман: «Хит» не стоит строить межсезонье исключительно вокруг погони за Яннисом»
2 минуты назад
Женская НБА. «Атланта» принимает «Финикс», «Нью-Йорк» встретится с «Далласом»
13 минут назадLive
НБА. Финалы конференций. «Сан-Антонио» встретится с «Оклахомой» в четвертом матче серии
28 минут назад
Яннис Адетокумбо: «Сейчас мой фокус – НБА, но однажды я могу сыграть в Евролиге»
40 минут назад
Евролига. Финал. «Олимпиакос» играет с «Реалом»
сегодня, 18:01Live
Марк Дэйгнолт: «Глубокий состав – отражение нашей силы»
сегодня, 17:47
Айзейя Томас: «Поражение «Кливленда» в первом матче предопределило всю серию»
сегодня, 16:50
«Кливленд» не заинтересован в обмене Эвана Мобли на Янниса Адетокумбо (The Athletic)
сегодня, 15:57
Шакил О’Нил: «Вембаньяма должен действовать активнее. Он не доминирует в игре»
сегодня, 15:32
Микэл Бриджес повторил достижение Леброна: 10 матчей плей-офф подряд с 50%+ с игры – все победные
сегодня, 14:53
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Бильбао» взял верх над «Жироной», «Ховентуд» обыграл «Сан-Пабло Бургос» и другие результаты
30 минут назад
Душан Алимпиевич: «Бешикташ» провел исторический сезон и наконец обрел стабильность»
56 минут назад
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 26 очков Карсена Эдвардса принесли «Виртусу» победу над «Тренто», «Дертона» справилась с «Венецией» в четвертых матчах серий
сегодня, 18:12
«Виллербан» вступил в борьбу за Сильвена Франсиско
сегодня, 17:19
Марюс Григонис близок к возвращению в «Жальгирис»
сегодня, 16:30
«Милан» подпишет Андреа Кальзавару на долгосрочный контракт и оставит в аренде в «Удине»
сегодня, 16:15Live
Хуан Карлос Наварро может покинуть пост генерального менеджера «Барселоны»
сегодня, 15:13
Шакил Маккиссик о финале с «Реалом»: «Не думаю, что будет лучшая возможность, чем сейчас без Тавареша»
сегодня, 14:29
Марио Хезоня: «Многие команды используют глубокую ротацию. Из-за этого теряют ритм, и на них можно давить»
сегодня, 13:45
Саша Везенков: «Поражения от «Реала» в 2023 году – самый болезненый момент за годы в «Олимпиакосе»
сегодня, 13:04
Рекомендуем