  • ШГА о травме Уильямса: «Мы выигрывали важные матчи без него, но потеря такого игрока – это всегда удар»
ШГА о травме Уильямса: «Мы выигрывали важные матчи без него, но потеря такого игрока – это всегда удар»

«Оклахома» сравняла счет в финале Западной конференции, обыграв «Сан-Антонио» во втором матче серии (122:113), однако встреча была омрачена очередной травмой Джейлена Уильямса.

24-летний форвард покинул площадку из-за проблем с задней поверхностью бедра и не вернулся в игру. После матча лидер «Тандер» Шэй Гилджес-Александер признал, что возможное отсутствие Уильямса станет серьезным ударом для команды.

«Сейчас я пока мало что знаю. Очевидно, что если мы останемся без него, это ударит по нам. Но я все равно верю в эту команду. Мы провели немало матчей без него и выигрывали важные игры. Но да, потерять такого игрока, такого уровня, – это всегда удар, независимо от того, насколько сильна остальная команда. И еще – для него самого, как для человека: у него и так тяжелый год из‑за травм», – заявил Гилджес‑Александер.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: послематчевая пресс-конференция Тайрона Лю
ОтветNba today games
флоп сити https://x.com/HouseLowlights/status/2057296746892669193
Офф баланс каждый раз)))
Какой же это позор!!! и это МВП лиги! стындо
Да вроде без него-то лучше получается.
