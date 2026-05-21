Бузелис, Валанчюнас и Якучионис – в расширенном составе литовской сборной на лето, Сабониса нет в списке

Сборная Литвы раскрыла предварительный состав национальной команды.

В расширенный список литовской сборной из 30 игроков попали форвард Матас Бузелис («Чикаго»), центровой Йонас Валанчюнас («Денвер») и защитник Каспарас Якучионис («Майами»). Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис не вошел в состав команды.

Литва входит в группу D квалификации к чемпионату мира-2027 и идет с результатом 2-2. Среди соперников – Италия, Исландия и Великобритания.