  • Бузелис, Валанчюнас и Якучионис – в расширенном составе литовской сборной на лето, Сабониса нет в списке
Сборная Литвы раскрыла предварительный состав национальной команды.

В расширенный список литовской сборной из 30 игроков попали форвард Матас Бузелис («Чикаго»), центровой Йонас Валанчюнас («Денвер») и защитник Каспарас Якучионис («Майами»). Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис не вошел в состав команды.

Литва входит в группу D квалификации к чемпионату мира-2027 и идет с результатом 2-2. Среди соперников – Италия, Исландия и Великобритания.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
Комментарии

Сильный состав, даже без Йокубайтис, Седекерскиса и Сабониса. Там еще в список добавлены видные баскетболисты НСАА Кривас, Мураускас и Вокиетайтис, которых в следующем году могут выбрать на драфте НБА.
Ну и конечно интересно будет увидеть дебют в сборной Бузелиса и Якучиониса. Матас вообще может стать франчайз баскетболистом сборной на десятилетие вперед. Особенный баскетболист.
