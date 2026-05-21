Масаи Уджири: «Общался с Кайри Ирвингом и думаю, что он подойдет нашей программе»

Масаи Уджири прокомментировал планы на Кайри Ирвинга.

Разыгрывающий «Далласа » Кайри Ирвинг пропустил сезон-2025/26 НБА из-за травмы и вернется в строй уже при новом руководстве и в обновленном коллективе. В НБА есть мнение, что защитником будут интересоваться на рынке обменов, а «Мэверикс» готовятся пересобирать состав под следующего лидера – форварда Купера Флэгга .

«Кевин Дюрэнт однажды сказал мне, что в мире есть только один Кайри Ирвинг . Думаю, нам нужно будет понять, как совместить его с нашей программой.

Обсуждали это с Кайри несколько раз, и я думаю, что он ей подойдет.

Нам очень интересно, как он будет сочетаться с Купером Флэггом на площадке. Невероятный талант, думаю, что организация заслуживает такой попытки», – поделился президент Масаи Уджири .