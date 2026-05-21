Масаи Уджири: «Общался с Кайри Ирвингом и думаю, что он подойдет нашей программе»
Масаи Уджири прокомментировал планы на Кайри Ирвинга.
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг пропустил сезон-2025/26 НБА из-за травмы и вернется в строй уже при новом руководстве и в обновленном коллективе. В НБА есть мнение, что защитником будут интересоваться на рынке обменов, а «Мэверикс» готовятся пересобирать состав под следующего лидера – форварда Купера Флэгга.
«Кевин Дюрэнт однажды сказал мне, что в мире есть только один Кайри Ирвинг. Думаю, нам нужно будет понять, как совместить его с нашей программой.
Обсуждали это с Кайри несколько раз, и я думаю, что он ей подойдет.
Нам очень интересно, как он будет сочетаться с Купером Флэггом на площадке. Невероятный талант, думаю, что организация заслуживает такой попытки», – поделился президент Масаи Уджири.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
С другой стороны, массаи, после того как расправился со своими оппонентами, будет тихо сидеть и кайфовать от жизни, давая контракты ролевикам когда будет место, пока его не уволят.
Стадо временщиков очередное...
При Кьюбане такой ... не было!