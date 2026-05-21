Дрэймонд Грин: «Защита один на один против Джейлена Брансона не входит в обязанности Джеймса Хардена»

Дрэймонд Грин выступил в поддержку Джеймса Хардена.

«Никс» обыграли «Кливленд» в первом матче финала Востока, атакуя через Джеймса Хардена. Дрэймонд Грин прокомментировал эту ситуацию.

«Джейлен Брансон и Джеймс Харден остаются остаются совершенно одни. Такого нельзя допускать. Харден занимается этим 17 лет. Команды играют так против него раз за разом. Это не может быть неожиданностью.

Должны быть какие-то защитные схемы. Джеймс должен оказываться с тем, от кого не ждешь особой угрозы с мячом. Надо что-то менять.

Но размены – это не только проблема тренеров. Да, Кенни Эткинсону надо подстраиваться быстрее. Но когда соревнуешься на чемпионском уровне, должны быть парни, которые не будут идти на размены.

Меня не устраивает то, что они постоянно идут в размен при заслонах. Не надо делать этого на первых-вторых заслонах. Боритесь. Они не просто пытаются довести мяч до кого-то другого. Джейлен Брансон ищет вариант для атаки. Держитесь с ним 1-2 заслона. У него останутся 6-7 секунд на атаку, теперь можно отпускать. Теперь есть возможность для реагирования.

Кто в «Кэвс» может взять на себя такой вызов? Деннис Шредер. Он это делал, пока был в игре. Потом на площадке остались те, кто не готовы сражаться, пробиваться через заслоны за своим игроком. В каждом серьезном матче это вижу. И не понимаю. Парни просто не знают, как побеждать, и не хотят. Не готовы делать все для этого.

Постоянные размены – это чушь. Защита против Джейлена Брансона один на один не входит в обязанности Джеймса Хардена. Ему не за это платят. Это работа парней, которые размениваются», – заключил Грин.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, The Draymond Green Show
Эткинсон слил игру, а не Харден. Проспал рывок, проспал постоянные размены, проспал момент убрать самого Хардена на скамейку ибо у него ничего не летело.
Ну убрали бы хардена, брансон начинает бить в митчелла. Вряд ли митчелл отзащищается лучше хардена)
А как они всю игру играли против Бронсона? Хотя бы задаблтимили бы его. Не факт что во всех случаях эти атаки стали бы успешными для NY
против коренастого гнома Брансона пусть играет такой-же гном Митчелл) он помоложе и порезвее Бороды
Бронсон тогда по 60 за матч будет набирать)
Митчелл в защите еще хуже Хардена.
Дреймонд все правильно сказал, очевидная ошибка тренерского штаба.
Что ни говори, а Дрей шарит в этой нашей игре с оранжевым мячом)
И кто виноват тогда: Струс, Уэйд? Ну да, удобно предъявлять ролевикам, которые выкладываются как могут. Я далек от того, чтобы обвинять Хардена напрямую. Уже лет 15 известно, что он хреновый PoA-защитник. Задачей тренера было погасить очевиднейшую тактику соперника. Тем не менее, ответственности с Хардена это не снимает. "Ну такой он игрок" - слабая отмазка для сильной лиги.
Ну и конечно, абсолютно случайно виноватыми становятся белые ролевики, а Шредер, который херню в атаке исполняет - молодец.
Да Грин вроде предъявляет не ролевикам, а тренеру )
Харден был не только плох в защите, он ещё был ужасен в атаке , и вообще при владении, не его день был однозначно
"Но размены – это не только проблема тренеров. Да, Кенни Эткинсону надо подстраиваться быстрее. Но когда соревнуешься на чемпионском уровне, должны быть парни, которые не будут идти на размены."
"Потом на площадке остались те, кто не готовы сражаться, пробиваться через заслоны за своим игроком. В каждом серьезном матче это вижу. И не понимаю. Парни просто не знают, как побеждать, и не хотят."
По моему тут прямая предъява ролевикам в первую очередь. То что Харден был плох - очевидно. Мне просто интересно, почему Грин гонит на Струса и Уэйда. Тут ошибка сначала тренера, потом Хардена. Размены Никс в Хардена стали видны после 2 владений. Почему за это должны нести ответственность ролевеки, которые по тренерскому плану защищали от трешки?
Почему Грин умнее в этом вопросе штаба Кавс? Понятно же что Брансона надо отрезать от команды, он сам все развалит даже если 40 наберёт)
Тоже заметил что не так много игроков не меняются при заслонах, а до конца идут за игроком. Обычно все просто стоят на месте
