Дрэймонд Грин: «Защита один на один против Джейлена Брансона не входит в обязанности Джеймса Хардена»

Дрэймонд Грин выступил в поддержку Джеймса Хардена.

«Никс» обыграли «Кливленд» в первом матче финала Востока, атакуя через Джеймса Хардена. Дрэймонд Грин прокомментировал эту ситуацию.

«Джейлен Брансон и Джеймс Харден остаются остаются совершенно одни. Такого нельзя допускать. Харден занимается этим 17 лет. Команды играют так против него раз за разом. Это не может быть неожиданностью.

Должны быть какие-то защитные схемы. Джеймс должен оказываться с тем, от кого не ждешь особой угрозы с мячом. Надо что-то менять.

Но размены – это не только проблема тренеров. Да, Кенни Эткинсону надо подстраиваться быстрее. Но когда соревнуешься на чемпионском уровне, должны быть парни, которые не будут идти на размены.

Меня не устраивает то, что они постоянно идут в размен при заслонах. Не надо делать этого на первых-вторых заслонах. Боритесь. Они не просто пытаются довести мяч до кого-то другого. Джейлен Брансон ищет вариант для атаки. Держитесь с ним 1-2 заслона. У него останутся 6-7 секунд на атаку, теперь можно отпускать. Теперь есть возможность для реагирования.

Кто в «Кэвс» может взять на себя такой вызов? Деннис Шредер . Он это делал, пока был в игре. Потом на площадке остались те, кто не готовы сражаться, пробиваться через заслоны за своим игроком. В каждом серьезном матче это вижу. И не понимаю. Парни просто не знают, как побеждать, и не хотят. Не готовы делать все для этого.

Постоянные размены – это чушь. Защита против Джейлена Брансона один на один не входит в обязанности Джеймса Хардена. Ему не за это платят. Это работа парней, которые размениваются», – заключил Грин.