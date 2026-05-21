Центровой «Бостона» Лука Гарза сыграет за сборную Боснии и Герцеговины в квалификации чемпионата мира-2027

Лука Гарза присоединится к сборной Боснии и Герцеговины.

Национальная команда Боснии и Герцеговины выступает в группе C европейской квалификации к чемпионату мира-2027. Результат команды – 2-2, впереди матчи с Турцией и Сербией.

Гарза дебютировал в сборной в 2023 году.

В прошедшем сезоне НБА он набирал 8,1 очка и 4,1 подбора в среднем.