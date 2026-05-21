14-летний центровой Мохамед Дабоне является одной из главных целей скаутов НБА на турнире Next Gen в Афинах

Мохамеда Дабоне просматривают да 4 года до выхода на драфт НБА.

Скауты НБА работают на финале турнира Next Gen от Евролиги в Афинах. Одной из основных целей является 14-летний центровой «Барселоны» Мохамед Дабоне (209 см).

Дабоне набирал 12,2 очка, 7,8 подбора, 2,8 передачи и 1,5 перехвата за 20 минут в среднем на этапе в Болонье.

Баскетболист, по ситуации на данный момент, выйдет на драфт НБА в 2030 году.