  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • 14-летний центровой Мохамед Дабоне является одной из главных целей скаутов НБА на турнире Next Gen в Афинах
0

14-летний центровой Мохамед Дабоне является одной из главных целей скаутов НБА на турнире Next Gen в Афинах

Мохамеда Дабоне просматривают да 4 года до выхода на драфт НБА.

Скауты НБА работают на финале турнира Next Gen от Евролиги в Афинах. Одной из основных целей является 14-летний центровой «Барселоны» Мохамед Дабоне (209 см).

Дабоне набирал 12,2 очка, 7,8 подбора, 2,8 передачи и 1,5 перехвата за 20 минут в среднем на этапе в Болонье.

Баскетболист, по ситуации на данный момент, выйдет на драфт НБА в 2030 году.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети эксперта по драфту Джонатана Гивони
Мохамед Дабоне
logoБарселона
logoЕвролига
logoдрафт НБА

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Это по африканской шкале ему 14, а сколько ему лет по обычной?
ОтветПлейбуки Дока Риверса
Это по африканской шкале ему 14, а сколько ему лет по обычной?
Он сам не знает, вроде как до 17.
ОтветПлейбуки Дока Риверса
Это по африканской шкале ему 14, а сколько ему лет по обычной?
Уже как-то тут в комментах на спортсе разбирали
Находили его профиль на фиба3х3, и в Х такое же мини-расследование находили
Вобщем 17 ему
А впечатлит скаутов наш Егор Амосов, надеюсь
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барселона» договорилась о переходе Майка Джеймса (Mundo Deportivo)
19 мая, 15:36
«Дубай» близок к подписанию контракта с Хавьером Паскуалем
17 мая, 11:27
«Барселона» подтвердила четкое намерение продолжить сотрудничество с Хавьером Паскуалем, клуб отрицает встречи с другими тренерами
15 мая, 15:45
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Финалы конференций. «Сан-Антонио» попытается перевести серию с «Оклахомой» в седьмой матч
сегодня, 21:13
Женская НБА. «Голден Стэйт» примет «Индиану», «Даллас» сыграет с «Лас-Вегосом»
сегодня, 18:58
НБА расширила полномочия Адама Сильвера для борьбы с «танкингом»: от многомиллионных штрафов до лишения драфт-пиков
сегодня, 20:57
Деян Радонич: «При 17 потерях и такой низкой реализации победить УНИКС невозможно»
сегодня, 20:44
«Мемфис» стал единственным клубом, выступившим против реформы лотереи драфта
сегодня, 20:30
Велимир Перасович: «Пробиться в финал, уступая по ходу серии 1-3 – колоссальный успех»
сегодня, 19:55
Совет управляющих НБА утвердил масштабную реформу драфта для борьбы с «танкингом»
сегодня, 19:44
«Портленд» проявляет серьезный интерес к Яннису Адетокумбо (Крис Хэйнс)
сегодня, 19:15
Эй Джей Дибанца: «Быть первым номером драфта для меня очень важно»
сегодня, 18:50
Майкл Уилбон: «Если ШГА снова станет чемпионом, дети по всему миру начнут учиться изображать фолы»
сегодня, 18:23
Ко всем новостям
Последние новости
Илона Корстин: «УНИКС навязал «Зениту» свой ритм и контролировал игру»
сегодня, 21:15
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Шоле» выиграл у «Виллербана», «Страсбур» вырвал победу у «Парижа» во вторых матчах серий
сегодня, 21:03
Чемпионат Турции. 1/4 финала. 27 очков Калеба Хоумсли помогли «Бахчешехиру» победить «Трабзонспор», «Галатасарай» вырвал победу у «Бешикташа» во вторых матчах серий
сегодня, 20:33
Чемпионат Греции. 1/2 финала. «Панатинаикос» обыграл ПАОК в овертайме, «Олимпиакос» взял верх над АЕКом в первых матчах серий
сегодня, 19:57
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Дубай» разгромил «Будучность» и вышел в финал
сегодня, 19:09
«Тенерифе» станет участником Еврокубка со следующего сезона
сегодня, 16:28
Стипе Кулиш покинет должность главного тренера «Автодора»
сегодня, 15:44
Еврокубок будет расширен до 32 команд (Eurohoops)
сегодня, 15:25
Алессандро Пайола выбыл до конца сезона из-за операции на колене
сегодня, 15:14
Элайджа Брайант может пропустить плей-офф чемпионата Израиля из-за проблем со здоровьем
сегодня, 14:45
Рекомендуем