Димитрис Яннакопулос поддержал Эргина Атамана в соцсетях, тренер вернется к работе, обсуждение его будущего отложено

Димитрис Яннакопулос высказался по поводу отставки Эргина Атамана.

Владелец «Панатинаикоса » Димитрис Яннакопулос отвергает информацию об уходе Эргина Атамана с поста главного тренера.

Бизнесмен выложил в соцсетях фото после победы в Евролиге, заявив: «Все, кто забывают эти моменты, отмахиваются от людей и достижений, не любят наш клуб на самом деле. Об этом позже, пока у нас есть работа...»

По сообщениям прессы, Атаман вернется к работе с командой, обсуждение его будущего, которое должно было состояться сегодня, отложено на более поздний период.