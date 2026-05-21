Димитрис Яннакопулос поддержал Эргина Атамана в соцсетях, тренер вернется к работе, обсуждение его будущего отложено
Димитрис Яннакопулос высказался по поводу отставки Эргина Атамана.
Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос отвергает информацию об уходе Эргина Атамана с поста главного тренера.
Бизнесмен выложил в соцсетях фото после победы в Евролиге, заявив: «Все, кто забывают эти моменты, отмахиваются от людей и достижений, не любят наш клуб на самом деле. Об этом позже, пока у нас есть работа...»
По сообщениям прессы, Атаман вернется к работе с командой, обсуждение его будущего, которое должно было состояться сегодня, отложено на более поздний период.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
