Джессика Шепард оформила второй трипл-дабл в карьере – 18+10+12 в матче с «Чикаго»
Джессика Шепард помогла «Далласу» победить «Чикаго».
«Даллас» победил «Чикаго» в гостях – 99:89.
Форвард Джессика Шепард оформила второй трипл-дабл в карьере. На ее счету 18 очков, 10 подборов и 12 передач при 6 точных из 7 бросков с игры и 6 из 9 с линии.
Шепард вошла в короткий список из 8 баскетболисток женской НБА с несколькими трипл-даблами за карьеру. Безоговорочным лидером является Алисса Томас (19 в «регулярках»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
