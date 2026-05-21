«Медицинское сообщество меня подвело». Грант Хилл рассказал, как вышел играть за три месяца до запланированного срока реабилитации

Грант Хилл поделился подробностями истории своей травмы.

Травма голеностопа Гранта Хилла в 2000 году привела к тому, что он отыграл всего 47 матчей в регулярках за следующие 4 сезона. Член Зала славы баскетбола поделился деталями этой истории.

«В плане восстановления были сделаны ошибки. Думаю, что этого можно было избежать. Меня подвели. Медицинское сообщество не справилось с этой ситуацией.

У меня была операция в мае 2000 года. Два месяца на костылях в защитном ботинке. Но уже в начале сентября «Мэджик» отправили меня на площадку.

Раньше у меня не было таких травм, я не понимал процесса восстановления, постепенных шагов. Пытался выдержать тренировочный лагерь в сентябре и октябре. 17-я неделя, а у меня игры 5 на 5. Дотянул до матча открытия. Доктор из клиники в Кливленде, который делал операцию, прочитал в газете, что Грант Хилл набрал 20 очков в домашней победе над «Уизардс». Он позвонил в клуб, потому что я не должен был появляться на площадке до декабря.

Никто не заставлял меня выходить на паркет силой. Но никто не сказал, что я могу этого не делать. Я считал, что следую распоряжениям медиков. И только потом узнал, что должен был восстанавливаться до середины декабря. Дать голеностопу время на лечение, а потом набирать форму и переходить к играм.

Я должен был знать протокол по реабилитации, как и мой агент. Но мы положились на команду. Мне говорили о заживлении рубцов, что все в порядке.

Если бы все шло по протоколу, я мог бы пропустить пару месяцев, но полноценно вернулся бы потом. Или нет. Мы теперь уже не узнаем», – заключил Хилл.