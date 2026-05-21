  • «Медицинское сообщество меня подвело». Грант Хилл рассказал, как вышел играть за три месяца до запланированного срока реабилитации
Грант Хилл поделился подробностями истории своей травмы.

Травма голеностопа Гранта Хилла в 2000 году привела к тому, что он отыграл всего 47 матчей в регулярках за следующие 4 сезона. Член Зала славы баскетбола поделился деталями этой истории.

«В плане восстановления были сделаны ошибки. Думаю, что этого можно было избежать. Меня подвели. Медицинское сообщество не справилось с этой ситуацией.

У меня была операция в мае 2000 года. Два месяца на костылях в защитном ботинке. Но уже в начале сентября «Мэджик» отправили меня на площадку.

Раньше у меня не было таких травм, я не понимал процесса восстановления, постепенных шагов. Пытался выдержать тренировочный лагерь в сентябре и октябре. 17-я неделя, а у меня игры 5 на 5. Дотянул до матча открытия. Доктор из клиники в Кливленде, который делал операцию, прочитал в газете, что Грант Хилл набрал 20 очков в домашней победе над «Уизардс». Он позвонил в клуб, потому что я не должен был появляться на площадке до декабря.

Никто не заставлял меня выходить на паркет силой. Но никто не сказал, что я могу этого не делать. Я считал, что следую распоряжениям медиков. И только потом узнал, что должен был восстанавливаться до середины декабря. Дать голеностопу время на лечение, а потом набирать форму и переходить к играм.

Я должен был знать протокол по реабилитации, как и мой агент. Но мы положились на команду. Мне говорили о заживлении рубцов, что все в порядке.

Если бы все шло по протоколу, я мог бы пропустить пару месяцев, но полноценно вернулся бы потом. Или нет. Мы теперь уже не узнаем», – заключил Хилл.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Cousins with Vince Carter & Tracy McGrady
И этот человек, ближе к концу карьеры, умудрился провести 3 сезона подряд, всего с тремя пропущенными играми в сумме. Легенда
Там легендарный медштаб Финикса, воскрешал практически.
Как никак в Финиксе и Кливленде находятся топ 3 лучших клиник мира
Скиллы, техника, скорость и физуха у Хилла были запредельны для того времени, очень жаль, что травмы так и не дали показать весь потенциал, термин «новый Джордан» как раз из-за него и начали использовать
Его и немного Пенни рассматривали, как новых Джорданов :)
Что сказать, хорошо, что Данкан не ушел в те Мэджик )
Там как раз в это время, некий молодой тренер года наверняка сказал камон и махнул рукой)
Мэджик отправили его на площадку, Мэджик не имели план реабилитации и говорили о заживлении и что все ок. Но виновато во всем медицинское сообщество, ну ладно
Ну очевидно что какой-то врач в цепочке сказал "а, пусть играет" и дал допуск🙄 просто Хилл не знает кто и где. Может и клубный врач
а сопливцы обвинили во всём Fila
Орландо вообще хорошая организация. Мистическая. Из того что приходит на ум сразу, Пенни, Хил, Трейси
Шак, двайт
Шак во-время свалил. Ну а супермен немного крышей поехал. Ну тоже травма
