Сторона Луки Дончича подтвердила, что словенец не собирается участвовать в матчах сборной этим летом

Лука Дончич не рассматривать возможность приезда в сборную.

После высказываний отца Луки Дончича касательно его возможного участия в квалификации к чемпионату мира-2027 сторона словенца подтвердила его первичное заявление. Дончич не собирается присоединяться к национальной команде этим летом и посвятит это время своим детям.

В июле сборной Словении предстоят матчи квалификации к чемпионату мира-2027 с командами Эстонии и Швеции. На данный момент словенцы занимают первое место в группе H.