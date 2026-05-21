Масаи Уджири: «Решение об увольнении Джейсона Кидда полностью на мне, игроки к нему не имеют никакого отношения. Несу всю ответственность»

Масаи Уджири прокомментировал отставку Джейсона Кидда.

Главный тренер Джейсон Кидд завершил работу в «Мэверикс», несмотря на еще 4 оставшихся года в его контракте. Президент Масаи Уджири еще раз рассказал об этом решении.

«Тяжелый день. Джейсон Кидд , член Зала славы, невероятный игрок. Мы уважаем все, что он сделал для нашей организации. Тяжелый выбор после отличного обсуждения ситуации с ним самим.

Уверен, что его ждут большие успехи. Все в нашей организации относятся к нему с большим уважением.

Нам нужно четкое понимание нашего направления без отвлекающих факторов. Мы должны двигаться одним путем в построении команды и переходе к победам.

Мы начнем тщательный поиск нашего следующего главного тренера, с нетерпением ждем этого процесса. Подойдем к нему с четким пониманием наших целей.

Глубоко копнем в плане философии нашего игрового состава, как мы хотим строиться вокруг Купера Флэгга и динамичного игрока вроде Кайри Ирвинга.

Решение об увольнении полностью на мне. Игроки к нему не имеют никакого отношения. Несу полную ответственность.

У нас нет графика в плане поиска главного тренера, мы хотим подойти к этому максимально правильным образом. У нас 19-летний талант поколения, мы должны отталкиваться именно от этого. Никакой привязки к победам прямо сейчас.

Обмен Луки Дончича не влиял на мои решения.

Мэтт Риккарди не вернется во фронт-офис.

Мы будем следовать в одном направлении. Построим структуру, видение того, как должна строиться победная команда», – заключил Уджири.