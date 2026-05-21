Масаи Уджири: «Решение об увольнении Джейсона Кидда полностью на мне, игроки к нему не имеют никакого отношения. Несу всю ответственность»
Главный тренер Джейсон Кидд завершил работу в «Мэверикс», несмотря на еще 4 оставшихся года в его контракте. Президент Масаи Уджири еще раз рассказал об этом решении.
«Тяжелый день. Джейсон Кидд, член Зала славы, невероятный игрок. Мы уважаем все, что он сделал для нашей организации. Тяжелый выбор после отличного обсуждения ситуации с ним самим.
Уверен, что его ждут большие успехи. Все в нашей организации относятся к нему с большим уважением.
Нам нужно четкое понимание нашего направления без отвлекающих факторов. Мы должны двигаться одним путем в построении команды и переходе к победам.
Мы начнем тщательный поиск нашего следующего главного тренера, с нетерпением ждем этого процесса. Подойдем к нему с четким пониманием наших целей.
Глубоко копнем в плане философии нашего игрового состава, как мы хотим строиться вокруг Купера Флэгга и динамичного игрока вроде Кайри Ирвинга.
Решение об увольнении полностью на мне. Игроки к нему не имеют никакого отношения. Несу полную ответственность.
У нас нет графика в плане поиска главного тренера, мы хотим подойти к этому максимально правильным образом. У нас 19-летний талант поколения, мы должны отталкиваться именно от этого. Никакой привязки к победам прямо сейчас.
Обмен Луки Дончича не влиял на мои решения.
Мэтт Риккарди не вернется во фронт-офис.
Мы будем следовать в одном направлении. Построим структуру, видение того, как должна строиться победная команда», – заключил Уджири.
Все как мы любим :)
Достойно уважения как по мне
Змей при себе держать не стоит. Тем более таких гнилых.
Правильно, расфигачьте всё что осталось от организации. Перестраивающейся команде с молодым лидером хороший тренер ведь не нужен))
Уджири то чем лучше? С кем он там собрался что-то строить..? Красиво говорит да и только
>Нам нужно четкое понимание нашего направления без отвлекающих факторов
То есть он когда его увольнял, даже чёткого понимания не имел - зачем он это делает...
Отбросив даже всё это - кто такой Кидд как тренер? Он в плюсовой команде выбил 205-205 за 5 лет с топ-5 игроком Лиги. А вся его тактика - отдай мяч Луке.
Ну, камон, о ком вообще плач идёт. Человек за 10 лет тренерства не прогресснул ни разу, ни тайм-аут взять, ни тактику расписать - всё на помощниках.