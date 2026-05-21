Масаи Уджири: «Решение об увольнении Джейсона Кидда полностью на мне, игроки к нему не имеют никакого отношения. Несу всю ответственность»

Масаи Уджири прокомментировал отставку Джейсона Кидда.

Главный тренер Джейсон Кидд завершил работу в «Мэверикс», несмотря на еще 4 оставшихся года в его контракте. Президент Масаи Уджири еще раз рассказал об этом решении.

«Тяжелый день. Джейсон Кидд, член Зала славы, невероятный игрок. Мы уважаем все, что он сделал для нашей организации. Тяжелый выбор после отличного обсуждения ситуации с ним самим.

Уверен, что его ждут большие успехи. Все в нашей организации относятся к нему с большим уважением.

Нам нужно четкое понимание нашего направления без отвлекающих факторов. Мы должны двигаться одним путем в построении команды и переходе к победам.

Мы начнем тщательный поиск нашего следующего главного тренера, с нетерпением ждем этого процесса. Подойдем к нему с четким пониманием наших целей.

Глубоко копнем в плане философии нашего игрового состава, как мы хотим строиться вокруг Купера Флэгга и динамичного игрока вроде Кайри Ирвинга.

Решение об увольнении полностью на мне. Игроки к нему не имеют никакого отношения. Несу полную ответственность.

У нас нет графика в плане поиска главного тренера, мы хотим подойти к этому максимально правильным образом. У нас 19-летний талант поколения, мы должны отталкиваться именно от этого. Никакой привязки к победам прямо сейчас.

Обмен Луки Дончича не влиял на мои решения.

Мэтт Риккарди не вернется во фронт-офис.

Мы будем следовать в одном направлении. Построим структуру, видение того, как должна строиться победная команда», – заключил Уджири.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Масаи Уджири, Youtube Fanatics View
Какой то бессмысленный набор фразочек менеджеров.
Все как мы любим :)
О как. Уджири начал монолог, а Кидд закончил.
Уджири зашёл в тупик с Торонто, и свалил куда-то вне спорта, на этом поприще то-же не задалось, и быстренько вернулся в баскет, на новое место, с новыми грандиозными планами)
ОтветВинни-Грет
Ну справедливости ради, Торонто 2019 - его перчатка, полная камней бесконечности. Это был триумф, и триумф убедительный (хоть и после ухода Кавая команда ушла в пике)

Достойно уважения как по мне
Всё верно.

Змей при себе держать не стоит. Тем более таких гнилых.
ОтветVals
Ну и удачи тогда с таким подходом к делу - в подвалах Запада!

Правильно, расфигачьте всё что осталось от организации. Перестраивающейся команде с молодым лидером хороший тренер ведь не нужен))

Уджири то чем лучше? С кем он там собрался что-то строить..? Красиво говорит да и только

>Нам нужно четкое понимание нашего направления без отвлекающих факторов
То есть он когда его увольнял, даже чёткого понимания не имел - зачем он это делает...
ОтветSimon Sharymov
В каких еще подвалах? Нет смысла работать в долгосрок, когда у тебя крыса в офисе. Которая, не забываем, поддерживала развал медштаба, офиса и трейд.

Отбросив даже всё это - кто такой Кидд как тренер? Он в плюсовой команде выбил 205-205 за 5 лет с топ-5 игроком Лиги. А вся его тактика - отдай мяч Луке.

Ну, камон, о ком вообще плач идёт. Человек за 10 лет тренерства не прогресснул ни разу, ни тайм-аут взять, ни тактику расписать - всё на помощниках.
Может сначала найти нового - а потом уже увольнять?)))
Ответkaissa
А что какие-то проблемы будут? Это тот случай, когда очередь за забором стоит
