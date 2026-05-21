Виктор Вембаньяма: «Мы не справились, надо больше помогать нашим боллхендлерам»
«Оклахома» сравняла счет в серии с «Сан-Антонио». Лидер команды защитник Шэй Гилджес-Александер набрал 30 очков и стал основным действующим лицом матча.
Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма – герой первой игры – прокомментировал результат.
«ШГА попадал, но так было весь сезон. Мы работали над этим, но не оказали достаточного давления.
Мы плохо справились с планом на игру. Недостаточно помогали своим боллхендлерам, неаккуратно обращались с мячом. Недосчитались очков, это точно. Держаться за мяч, помогать в розыгрыше, быть агрессивными – все как нам удалось в 3-й четверти.
Самым выматывающим стало то, что мы потратили столько энергии, чтобы догнать, а потом снова отпустили их.
Нам нужно быть стабильными по ходу игры, в реализации планов. Легко вспоминаются провалы с моей стороны, особенно в заключительной четверти.
Мы знаем их тактику наизусть, но это не делает игру простой. Нам придется хорошенько поработать», – рассудил француз.
А так-то да, выбытие игрока основной ротации в серии с Оклахомой, приводит к сверхнагрузке на остальных. То, что САС не хватает в ротации 4-х номеров, было очевидно. Сохана выбросили. Барнс вдруг стремительно сдулся. Келдон вдруг зачем-то похудел. Однако и переполненного бэккорта неожиданно не хватает. Больше всего напрягает выбрасывание драфт-пика в последнем сезоне. Максима Рейно всяко могли драфтануть. Дополнительные 5-6 минут могли бы Виктору дать для отдыха.
Ну, и к Митчу вопросы. Неужели Олиник, Пламли и Биёмба не могли бы развести оклахомовскую грязь против Хартенштайна? Зарубились бы минуты на 3 в каждой четверти, повисели бы на Хартенштайне, быстрее устал бы.