0

Виктор Вембаньяма: «Мы не справились, надо больше помогать нашим боллхендлерам»

Виктор Вембаньяма прокомментировал поражение во второй встрече с «Тандер».

«Оклахома» сравняла счет в серии с «Сан-Антонио». Лидер команды защитник Шэй Гилджес-Александер набрал 30 очков и стал основным действующим лицом матча.

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма – герой первой игры – прокомментировал результат.

«ШГА попадал, но так было весь сезон. Мы работали над этим, но не оказали достаточного давления.

Мы плохо справились с планом на игру. Недостаточно помогали своим боллхендлерам, неаккуратно обращались с мячом. Недосчитались очков, это точно. Держаться за мяч, помогать в розыгрыше, быть агрессивными – все как нам удалось в 3-й четверти.

Самым выматывающим стало то, что мы потратили столько энергии, чтобы догнать, а потом снова отпустили их.

Нам нужно быть стабильными по ходу игры, в реализации планов. Легко вспоминаются провалы с моей стороны, особенно в заключительной четверти.

Мы знаем их тактику наизусть, но это не делает игру простой. Нам придется хорошенько поработать», – рассудил француз.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Сан-Антонио»
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoСан-Антонио
logoНБА плей-офф
logoШэй Гилджес-Александер
logoВиктор Вембаньяма

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Кем помогать-то. В регулярке играли в 10 человек - основа +Корнет-Барнс-Джонсон-Харпер-Брайант. Причем в заключительной части сезона совсем сократили время и Барнсу и Брайанту до 10 минут. В плэй-офф и того меньше. Плюс еще Корнет оказался совсем не готовым для игр в постсезоне. Фокс вылетел - и получилось на скамейке только Джонсон в единственном числе. (А если вылетел Харпер - то никого) Плюс первый матч с двумя овертаймами - банально оказалось всей стартовой пятерке (кажды по 44+ минут в 1-м матче) тяжело играть весь матч против команды-чемпиона, которой отступать некуда и при спорном судействе. Отсюда и потери Касла - по сезону играл в среднем по 29 минут, в первых 2-х раундах - по 30 минут . С Оклой пришлось 49 и 38 против лучшей защиты лиги - вот и все объяснение. Вопросы сами по себе возникают еще и по составу - Олиник, например, зачем, вообще, нужен - с его зарплатой 13,5 лямов (больше, чем у троих игроков стартовой пятерки) сидеть на лавке? Нельзя разве было обменять его? Менеджмент Сперс ничего не сделал для усиления-укрепления-расширения, а Окла, например, умудрилась Маккейна урвать. И сегодня спокойно отбегала в 9 человек ротацией против 6 у Сперс. А играть уже через день. И выход Фокса, если не будет Харпера ничего не поменяет. У Вемби против Хартенштайна уже сил не было, когда тот 7 подборов в атаке на свежих ногах делал в последней четверти. Ну и даже при таких раскладах - у Оклы все на тоненького получилось.
Ответstarina1
Кем помогать-то. В регулярке играли в 10 человек - основа +Корнет-Барнс-Джонсон-Харпер-Брайант. Причем в заключительной части сезона совсем сократили время и Барнсу и Брайанту до 10 минут. В плэй-офф и того меньше. Плюс еще Корнет оказался совсем не готовым для игр в постсезоне. Фокс вылетел - и получилось на скамейке только Джонсон в единственном числе. (А если вылетел Харпер - то никого) Плюс первый матч с двумя овертаймами - банально оказалось всей стартовой пятерке (кажды по 44+ минут в 1-м матче) тяжело играть весь матч против команды-чемпиона, которой отступать некуда и при спорном судействе. Отсюда и потери Касла - по сезону играл в среднем по 29 минут, в первых 2-х раундах - по 30 минут . С Оклой пришлось 49 и 38 против лучшей защиты лиги - вот и все объяснение. Вопросы сами по себе возникают еще и по составу - Олиник, например, зачем, вообще, нужен - с его зарплатой 13,5 лямов (больше, чем у троих игроков стартовой пятерки) сидеть на лавке? Нельзя разве было обменять его? Менеджмент Сперс ничего не сделал для усиления-укрепления-расширения, а Окла, например, умудрилась Маккейна урвать. И сегодня спокойно отбегала в 9 человек ротацией против 6 у Сперс. А играть уже через день. И выход Фокса, если не будет Харпера ничего не поменяет. У Вемби против Хартенштайна уже сил не было, когда тот 7 подборов в атаке на свежих ногах делал в последней четверти. Ну и даже при таких раскладах - у Оклы все на тоненького получилось.
Ладно. Понятно было, что если и будут упираться во второй гостевой игре после двух Овертаймов, то без фанатизма. Ясно, что судьи выноса не допустят и затянут до 6-7 игр.

А так-то да, выбытие игрока основной ротации в серии с Оклахомой, приводит к сверхнагрузке на остальных. То, что САС не хватает в ротации 4-х номеров, было очевидно. Сохана выбросили. Барнс вдруг стремительно сдулся. Келдон вдруг зачем-то похудел. Однако и переполненного бэккорта неожиданно не хватает. Больше всего напрягает выбрасывание драфт-пика в последнем сезоне. Максима Рейно всяко могли драфтануть. Дополнительные 5-6 минут могли бы Виктору дать для отдыха.

Ну, и к Митчу вопросы. Неужели Олиник, Пламли и Биёмба не могли бы развести оклахомовскую грязь против Хартенштайна? Зарубились бы минуты на 3 в каждой четверти, повисели бы на Хартенштайне, быстрее устал бы.
Ответivan petrov
Ладно. Понятно было, что если и будут упираться во второй гостевой игре после двух Овертаймов, то без фанатизма. Ясно, что судьи выноса не допустят и затянут до 6-7 игр. А так-то да, выбытие игрока основной ротации в серии с Оклахомой, приводит к сверхнагрузке на остальных. То, что САС не хватает в ротации 4-х номеров, было очевидно. Сохана выбросили. Барнс вдруг стремительно сдулся. Келдон вдруг зачем-то похудел. Однако и переполненного бэккорта неожиданно не хватает. Больше всего напрягает выбрасывание драфт-пика в последнем сезоне. Максима Рейно всяко могли драфтануть. Дополнительные 5-6 минут могли бы Виктору дать для отдыха. Ну, и к Митчу вопросы. Неужели Олиник, Пламли и Биёмба не могли бы развести оклахомовскую грязь против Хартенштайна? Зарубились бы минуты на 3 в каждой четверти, повисели бы на Хартенштайне, быстрее устал бы.
Все и так знают, что у Оклы самый длинный состав и самая сильная скамейка в лиге. И это учитывая тот факт, что Джейдаб вечно травмирован. Митчел, Маккейн, еще есть под 6 номером - тоже кидает ничего так. И это еще умалчиваем, что Карузо начинает не в старте, а он в этой серии показывает нереальный класс. Причем все игроки скамейки - это те, кто с мячом возятся. да в добавок могут кидать с любой дистанции. А в добавок Касл не успевает за ШГА - он его начал очень быстро проходить в последнее время. У САС выбыл Фокс, у Касла игра не идет, больше потерь, чем передач. И остается единственный Харпер как в первой игре. Джонсон, Шемпейн - не то игроки, которые должные возиться с мячом. Отсюда и все проблемы, даже не в том, что не хватает 4 номеров, на данный момент разыгрывать тупо некому. У всех мяч валится из рук, и просто выматываются после беготни за ШГА и другими легкими игроками. Барнс уже не успевает на ногах, Олиник давно сбитый летчик, какой ему там бороться, еле двигается. Пламли неуклюж, Биембу я даже толком по сезону не видел. Из них 2-3 истекающие в этом году, на их место можно спокойно подписать тяжелого 4, тут главное не спешить с этим. Да и вариантов особо не было зимой.
Вить, ну, 22 ассиста - это просто смешно. У айзо-Оклахомы - 34.
А ещё надо не позволять выигрывать свой щит. Нетрудно догадаться что с вами будет если у Оклахомы на каждой атаке будет по 2, 3 шанса.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Успокойся, #####». Шэй Гилджес-Александер попросил Джареда Маккейна не мешать его броскам
21 мая, 07:34Видео
Алекс Карузо: «ШГА не нужна поддержка в плане уверенности. Он был в этих ситуациях раньше, будет еще много раз, и мы продолжим рассчитывать на него»
21 мая, 07:17
Марк Дэйгнолт: «У меня была спокойная уверенность, знал, что мы будем лучше сегодня»
21 мая, 06:50
Рекомендуем
Главные новости
Обозреватель «Майами» Айра Уиндерман: «Хит» не стоит строить межсезонье исключительно вокруг погони за Яннисом»
46 минут назад
Женская НБА. «Атланта» принимает «Финикс», «Нью-Йорк» встретится с «Далласом»
57 минут назадLive
НБА. Финалы конференций. «Сан-Антонио» встретится с «Оклахомой» в четвертом матче серии
сегодня, 19:02
Яннис Адетокумбо: «Сейчас мой фокус – НБА, но однажды я могу сыграть в Евролиге»
сегодня, 18:50
Евролига. Финал. «Олимпиакос» играет с «Реалом»
сегодня, 18:01Live
Марк Дэйгнолт: «Глубокий состав – отражение нашей силы»
сегодня, 17:47
Айзейя Томас: «Поражение «Кливленда» в первом матче предопределило всю серию»
сегодня, 16:50
«Кливленд» не заинтересован в обмене Эвана Мобли на Янниса Адетокумбо (The Athletic)
сегодня, 15:57
Шакил О’Нил: «Вембаньяма должен действовать активнее. Он не доминирует в игре»
сегодня, 15:32
Микэл Бриджес повторил достижение Леброна: 10 матчей плей-офф подряд с 50%+ с игры – все победные
сегодня, 14:53
Ко всем новостям
Последние новости
Более 18 тысяч болельщиков «Олимпиакоса» посетили финал Евролиги-2026 в Афинах
14 минут назад
Евролига поддерживает сохранение «Финала четырех» вместо перехода на серии плей-офф
28 минут назад
ACB. «Бильбао» взял верх над «Жироной», «Ховентуд» обыграл «Сан-Пабло Бургос» и другие результаты
сегодня, 19:00
Душан Алимпиевич: «Бешикташ» провел исторический сезон и наконец обрел стабильность»
сегодня, 18:34
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 26 очков Карсена Эдвардса принесли «Виртусу» победу над «Тренто», «Дертона» справилась с «Венецией» в четвертых матчах серий
сегодня, 18:12
«Виллербан» вступил в борьбу за Сильвена Франсиско
сегодня, 17:19
Марюс Григонис близок к возвращению в «Жальгирис»
сегодня, 16:30
«Милан» подпишет Андреа Кальзавару на долгосрочный контракт и оставит в аренде в «Удине»
сегодня, 16:15Live
Хуан Карлос Наварро может покинуть пост генерального менеджера «Барселоны»
сегодня, 15:13
Шакил Маккиссик о финале с «Реалом»: «Не думаю, что будет лучшая возможность, чем сейчас без Тавареша»
сегодня, 14:29
Рекомендуем