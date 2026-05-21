Виктор Вембаньяма: «Мы не справились, надо больше помогать нашим боллхендлерам»

Виктор Вембаньяма прокомментировал поражение во второй встрече с «Тандер».

«Оклахома» сравняла счет в серии с «Сан-Антонио ». Лидер команды защитник Шэй Гилджес-Александер набрал 30 очков и стал основным действующим лицом матча.

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма – герой первой игры – прокомментировал результат.

«ШГА попадал, но так было весь сезон. Мы работали над этим, но не оказали достаточного давления.

Мы плохо справились с планом на игру. Недостаточно помогали своим боллхендлерам, неаккуратно обращались с мячом. Недосчитались очков, это точно. Держаться за мяч, помогать в розыгрыше, быть агрессивными – все как нам удалось в 3-й четверти.

Самым выматывающим стало то, что мы потратили столько энергии, чтобы догнать, а потом снова отпустили их.

Нам нужно быть стабильными по ходу игры, в реализации планов. Легко вспоминаются провалы с моей стороны, особенно в заключительной четверти.

Мы знаем их тактику наизусть, но это не делает игру простой. Нам придется хорошенько поработать», – рассудил француз.