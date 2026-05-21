26-летний израильский баскетболист Раз Адам («Хапоэль Галиль») погиб в аварии

Раз Адам погиб в автокатастрофе.

26-летний защитник «Хапоэля Галиль» Раз Адам погиб в результате автокатастрофы в долине Хула. Игрок был за рулем своего автомобиля. Другой участник аварии был доставлен в больницу с травмами.

В воскресном матче баскетболист должен был получить памятную награду за 1000 очков в израильской лиге.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети чемпионата Израиля
Больно . Совсем мальчишка . זייל .
