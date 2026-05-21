Эджей Митчелл получил травму в концовке матча со «Сперс»

Эджей Митчелл получил небольшое повреждение.

Защитник «Оклахомы» Эджей Митчелл получил травму правой ноги в концовке второго матча серии против «Сперс».

Митчелл отыграл 28 минут и набрал 10 очков (4 из 8 с игры), 4 перехвата и 1 блок-шот.

После матча баскетболист сказал, что получил удар по бедру, и повреждение вряд ли серьезное.