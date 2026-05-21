Абу-Даби рассчитывает присоединиться к Адриатической лиге в сезоне-2027/28 с прицелом на Евролигу
Евролига может получить еще одного участника с Ближнего Востока.
По сообщению ряда источников, баскетбольный проект из Абу-Даби готовится к запуску в сезоне-2027/28. Новый клуб последует примеру «Дубая» и начнет выступление с Адриатической лиги с прицелом на попадание в Евролигу.
Первым шагом может стать участие в Еврокубке в чемпионате-2028/29.
На старт проекта повлияли успех «Дубая» и популярность европейского баскетбола на фоне «Финалов четырех» Евролиги в Абу-Даби. Первый из них прошел в 2025 году, еще два запланированы на 2027 и 2029 года.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
