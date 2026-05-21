Видео
0

«Успокойся, #####». Шэй Гилджес-Александер попросил Джареда Маккейна не мешать его броскам

В самом конце победного матча со «Сперс» лидер «Тандер» Шэй Гилджес-Александер обратился к новобранцу команды Джареду Маккейну после броска со словами: «Успокойся, #####!»

Маккейн проводит второй сезон в НБА и первый раз выступает в плей-офф.

«Джаред орал на меня во время броска. Чувак, я бросаю, не отвлекай. Чисто обратился к Джареду, мы поняли друг друга, все в порядке», – улыбнулся ШГА на пресс-конференции.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
logoСан-Антонио
logoОклахома-Сити
logoБаскетбол - видео
logoНБА плей-офф
logoШэй Гилджес-Александер
logoДжаред Маккейн
logoНБА
контент

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Откройте первую букву
Ответilyaaa26
Откройте первую букву
Калм факин даун
Какого будет удивление, если за скрытыми буквами скрывается роман "Война и Мир"
Ответnbawade
Какого будет удивление, если за скрытыми буквами скрывается роман "Война и Мир"
"СВО и МИР"
Интересно, что мог кричать новичок в ПО целому чемпиону и дважды МВП?
Ответjerry40
Интересно, что мог кричать новичок в ПО целому чемпиону и дважды МВП?
Я свободен, словно птица в небесах,
Я свободен, я забыл, что значит страх.
Я свободен с диким ветром наравне,
Я свободен наяву, а не во сне!
Тут просто разнообразие вариантов из 5 букв.
ОтветAnderdogonly
Тут просто разнообразие вариантов из 5 букв.
нигер
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алекс Карузо: «ШГА не нужна поддержка в плане уверенности. Он был в этих ситуациях раньше, будет еще много раз, и мы продолжим рассчитывать на него»
21 мая, 07:17
Марк Дэйгнолт: «У меня была спокойная уверенность, знал, что мы будем лучше сегодня»
21 мая, 06:50
«Оклахома» забрала 2-й матч со «Сперс». И, естественно, всех выбесила
21 мая, 06:40
Рекомендуем
Главные новости
Эван Фурнье признан MVP «Финала четырех» Евролиги-2026
11 минут назадФото
Женская НБА. «Атланта» принимает «Финикс», «Нью-Йорк» встречается с «Далласом»
26 минут назадLive
Гилберт Аренас о Вембаньяме: «Он получает мяч раз в четыре-пять минут и не может доминировать»
29 минут назад
Евролига. Финал. «Олимпиакос» обыграл «Реал» и завоевал четвертый титул в своей истории
44 минуты назад
Обозреватель «Майами» Айра Уиндерман: «Хит» не стоит строить межсезонье исключительно вокруг погони за Яннисом»
сегодня, 19:28
НБА. Финалы конференций. «Сан-Антонио» встретится с «Оклахомой» в четвертом матче серии
сегодня, 19:02
Яннис Адетокумбо: «Сейчас мой фокус – НБА, но однажды я могу сыграть в Евролиге»
сегодня, 18:50
Марк Дэйгнолт: «Глубокий состав – отражение нашей силы»
сегодня, 17:47
Айзейя Томас: «Поражение «Кливленда» в первом матче предопределило всю серию»
сегодня, 16:50
«Кливленд» не заинтересован в обмене Эвана Мобли на Янниса Адетокумбо (The Athletic)
сегодня, 15:57
Ко всем новостям
Последние новости
Более 18 тысяч болельщиков «Олимпиакоса» посетили финал Евролиги-2026 в Афинах
59 минут назад
Евролига поддерживает сохранение «Финала четырех» вместо перехода на серии плей-офф
сегодня, 19:46
ACB. «Бильбао» взял верх над «Жироной», «Ховентуд» обыграл «Сан-Пабло Бургос» и другие результаты
сегодня, 19:00
Душан Алимпиевич: «Бешикташ» провел исторический сезон и наконец обрел стабильность»
сегодня, 18:34
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 26 очков Карсена Эдвардса принесли «Виртусу» победу над «Тренто», «Дертона» справилась с «Венецией» в четвертых матчах серий
сегодня, 18:12
«Виллербан» вступил в борьбу за Сильвена Франсиско
сегодня, 17:19
Марюс Григонис близок к возвращению в «Жальгирис»
сегодня, 16:30
«Милан» подпишет Андреа Кальзавару на долгосрочный контракт и оставит в аренде в «Удине»
сегодня, 16:15Live
Хуан Карлос Наварро может покинуть пост генерального менеджера «Барселоны»
сегодня, 15:13
Шакил Маккиссик о финале с «Реалом»: «Не думаю, что будет лучшая возможность, чем сейчас без Тавареша»
сегодня, 14:29
Рекомендуем