«Успокойся, #####». Шэй Гилджес-Александер попросил Джареда Маккейна не мешать его броскам
В самом конце победного матча со «Сперс» лидер «Тандер» Шэй Гилджес-Александер обратился к новобранцу команды Джареду Маккейну после броска со словами: «Успокойся, #####!»
Маккейн проводит второй сезон в НБА и первый раз выступает в плей-офф.
«Джаред орал на меня во время броска. Чувак, я бросаю, не отвлекай. Чисто обратился к Джареду, мы поняли друг друга, все в порядке», – улыбнулся ШГА на пресс-конференции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
