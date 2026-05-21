«Успокойся, #####». Шэй Гилджес-Александер попросил Джареда Маккейна не мешать его броскам

В самом конце победного матча со «Сперс» лидер «Тандер» Шэй Гилджес-Александер обратился к новобранцу команды Джареду Маккейну после броска со словами: «Успокойся, #####!»

Маккейн проводит второй сезон в НБА и первый раз выступает в плей-офф.

«Джаред орал на меня во время броска. Чувак, я бросаю, не отвлекай. Чисто обратился к Джареду, мы поняли друг друга, все в порядке», – улыбнулся ШГА на пресс-конференции.