Алекс Карузо: «ШГА не нужна поддержка в плане уверенности. Он был в этих ситуациях раньше, будет еще много раз, и мы продолжим рассчитывать на него»

Алекс Карузо прокомментировал возвращение Гилджес-Александера во втором матче.

Разыгрывающий «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 30 очков во второй встрече со «Сперс» в финале Запада и привел команду к победе. Его одноклубник Алекс Карузо прокомментировал небольшой спад лидера и его возвращение на свой уровень.

«Ему не нужна поддержка в плане уверенности. Об этом говорят его достижения. Даже в той игре мы полагались на него до самого конца. Это его роль, суть одного из лучших игроков мира, особенно в клатче.

Мы знаем, что он получит мяч, соперник знает, что он получит мяч. Мы хотим, чтобы он бросал. Это основа, уверенность в своих одноклубниках. Как бы все ни складывалось.

Он был в подобных ситуациях раньше, будет еще много раз, и мы продолжим рассчитывать на него», – заключил Карузо после игры.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
Конечно, Шэй пусть получает мяч, пусть бросает. Карузо даже не нужно мяч получать, чтобы уничтожать соперника.
